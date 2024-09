Le ministère de la Justice intente un procès pour l’effondrement d’un pont à Baltimore et réclame 100 millions de dollars pour les frais de nettoyage

BALTIMORE — Le ministère américain de la Justice a poursuivi mercredi le propriétaire et le gestionnaire du cargo à l’origine du naufrage. L’effondrement du pont de Baltimorecherchant à récupérer plus de 100 millions de dollars que le gouvernement a dépensé pour nettoyer les débris sous-marins et rouvrir le port de la ville.

La plainte déposée dans le Maryland allègue que les systèmes électriques et mécaniques du navire, le Dali, étaient mal entretenuprovoquant une perte de puissance et un déviation de sa trajectoire avant de heurter une colonne de soutien sur le pont Francis Scott Key en mars.

« Cette tragédie aurait pu être évitée », selon la plainte.

L’effondrement a paralysé le trafic maritime commercial dans le port de Baltimore pendant des mois avant que la Manche ne soit a été entièrement ouvert en juin.

« Avec cette action civile, le ministère de la Justice s’efforce de garantir que les coûts de nettoyage du canal et de réouverture du port de Baltimore soient supportés par les entreprises qui ont causé l’accident, et non par le contribuable américain », a déclaré le procureur général Merrick Garland dans une déclaration écrite.

L’affaire a été portée contre la propriétaire de Dali, Grace Ocean Private Ltd., et le gérant Synergy Marine Group, tous deux de Singapour. Les sociétés ont déposé une requête au tribunal quelques jours après l’effondrement, cherchant à obtenir réparation. limiter leur responsabilité légale dans ce qui pourrait devenir l’accident maritime le plus coûteux de l’histoire.

Le navire quittait Baltimore à destination du Sri Lanka lorsque la direction du navire a cessé en raison d’une panne de courant. Six membres d’une équipe de travaux routiers sur le pont ont été tués dans l’effondrement. Les hommes travaillaient toute la nuit à combler les nids-de-poule sur le tablier du pont lorsque celui-ci s’est soudainement effondré sous eux, les envoyant à l’eau.

« Cet accident s’est produit à cause des décisions imprudentes et gravement négligentes prises par Grace Ocean et Synergy, qui ont choisi de manière imprudente d’envoyer un navire inapte à naviguer sur une voie navigable critique et ont ignoré les risques pour les vies américaines et les infrastructures du pays », a déclaré Chetan Patil, procureur général adjoint par intérim.

Mardi, les familles des victimes ont déclaré leur intention de déposer une réclamation visant à tenir le propriétaire et le gestionnaire du navire entièrement responsables de la catastrophe. autres parties intéresséesy compris des représentants de la ville et des entreprises locales, ont déposé des plaintes opposées accusant les entreprises de négligence.

Les familles réclament également des protections plus solides sur le lieu de travail, en particulier pour les travailleurs immigrés. Toutes les victimes étaient des immigrants latinos venus aux États-Unis à la recherche d’emplois mieux rémunérés et d’opportunités.

_____

Richer a fait son reportage depuis Washington.