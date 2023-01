Le ministère de la Justice ferme l’échange de crypto qui traitait des fonds illicites

Le ministère américain de la Justice et les autorités françaises ont fermé jeudi une destination présumée de blanchiment d’argent pour les crypto-criminels.

Le 19 janvier, le Le ministère de la Justice a inculpé Anatoly Legkodymovun ressortissant russe et cadre supérieur de Bitzlato, un échange de crypto-monnaie enregistré à Hong Kong qui opère à l’échelle mondiale, avec “diriger une entreprise de transfert d’argent qui a transporté et transmis des fonds illicites et qui n’a pas respecté les garanties réglementaires américaines, y compris les exigences anti-blanchiment d’argent. “

Le ministère de la Justice a déclaré que Bitzlato s’est présenté aux criminels comme un “échange de crypto-monnaie sans poser de questions”, ce qui a permis de récolter des dépôts d’une valeur de centaines de millions de dollars.

Bien que Bitzlato ait déclaré qu’il n’acceptait pas d’utilisateurs des États-Unis, le ministère de la Justice allègue que la plate-forme de cryptographie a fait un volume d’affaires important avec des clients basés aux États-Unis et les représentants du service client de la société ont informé à plusieurs reprises les utilisateurs qu’ils pouvaient transférer des fonds depuis des institutions financières américaines.

Le plus grand partenaire commercial de Bitzlato dans les transactions de crypto-monnaie était Hydra Market, un marché en ligne anonyme pour les produits illégaux tels que les stupéfiants, les informations financières volées et les services de blanchiment d’argent, selon le ministère de la Justice.

Les utilisateurs d’Hydra Market ont échangé plus de 700 millions de dollars en crypto-monnaie avec Bitzlato, soit directement, soit par l’intermédiaire d’intermédiaires, jusqu’à ce que Hydra Market soit fermé par les forces de l’ordre américaines et allemandes en avril 2022, rapporte le DOJ.

Dans le communiqué de presse du ministère de la Justice, le Federal Bureau of Investigation allègue que Legkodymov a sciemment permis à Bitzlato de devenir un “refuge perçu pour des fonds” qui ont été à la fois utilisés et résultant de diverses activités criminelles. Le FBI ajoute que Bitzlato a fait la promotion de la nécessité pour les utilisateurs de fournir peu d’identification pour utiliser la plate-forme et a précisé que “ni les selfies ni les passeports [are] obligatoire.”

Les cybercriminels se sont fortement appuyés sur Bitzlato pour les services de blanchiment d’argent, selon Chainalysis. Ses recherches révèlent que l’échange a reçu plus de 2,3 milliards de dollars en crypto-monnaie entre 2019 et 2023.

L’arrêt de la plate-forme pourrait représenter un coup crucial pour l’industrie de la crypto-criminalité.

“Si les cybercriminels ne peuvent pas convertir de manière fiable la crypto-monnaie générée par leurs activités en espèces, les incitations à commettre ces crimes chutent”, rapporte Chainalysis.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas : Mark Cuban prédit que ce sera la “prochaine implosion possible” de la cryptographie – voici comment l’éviter