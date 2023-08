Le ministère de la Justice fait face au plus grand test de son histoire avec une affaire de complot électoral contre Trump

Lorsque le ministère de la Justice a annoncé la poursuite la plus médiatisée de son histoire à Washington, le procureur général Merrick Garland était à 100 miles de là, rencontrant la police locale à Philadelphie.

Il est sorti brièvement pour expliquer comment la décision d’inculper Donald Trump pour complot en vue d’annuler les élections de 2020 est venue de procureurs de carrière et a été dirigée par un avocat spécial attaché à « la responsabilité et l’indépendance ».

En d’autres termes, il ne s’agissait pas de politique.

Essayez comme Garland pourrait, cependant, il n’y a pas moyen d’échapper à la politique du moment où le ministère de la Justice d’un président qui se présente à la réélection inculpe son principal rival politique, le favori pour l’investiture républicaine.

Et bien qu’il se soit éloigné de l’enquête depuis qu’il a nommé l’avocat spécial Jack Smith il y a 10 mois, Garland a le dernier mot sur les questions liées à la poursuite de Trump tant qu’il est procureur général.

Le ministère de la Justice est confronté à son plus grand test de l’histoire – naviguer dans des conditions sans précédent de la démocratie américaine tout en essayant de lutter contre les attaques incessantes contre sa propre crédibilité et celle du système électoral américain. Le succès ou l’échec de l’affaire a le potentiel d’affecter la réputation du ministère pour les années à venir.

« En gros, c’est un moment historique vraiment énorme pour le ministère de la Justice », a déclaré Wendy Weiser, vice-présidente du programme Démocratie au Brennan Center for Justice.

Le président Joe Biden a cherché à se distancier du ministère de la Justice pour éviter toute apparence d’ingérence lorsque l’agence enquête non seulement sur Trump, mais aussi sur le fils du président, Hunter. Mais cela va devenir plus difficile pour Biden aussi. Tout ce qu’il dit sur l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole pourrait désormais compliquer les choses pour les procureurs. Et tout procès est susceptible de se dérouler dans le contexte de l’élection présidentielle de 2024.

Le dernier acte d’accusation est la troisième affaire pénale intentée contre Trump cette année, mais la première à tenter de le tenir pénalement responsable de ses efforts pour s’accrocher au pouvoir dans les semaines entre sa défaite électorale et l’attaque du Capitole qui a stupéfié le monde. Il a plaidé non coupable jeudi devant un juge d’instruction fédéral et a reçu l’ordre de ne parler de l’affaire à aucun témoin potentiel.

Trump a déclaré qu’il n’avait rien fait de mal et a accusé Smith d’avoir tenté de contrecarrer ses chances de retourner à la Maison Blanche en 2024. Trump et d’autres républicains ont dénoncé l’enquête et le ministère de la Justice en général, affirmant un système de justice à deux niveaux. qui vilipende Trump et ménage le fils de Biden, qui a été accusé de délits fiscaux après une enquête d’un an.

« Un autre jour sombre en Amérique alors que Joe Biden continue d’armer son ministère corrompu de la Justice contre son principal adversaire politique Donald J. Trump », a déclaré la représentante américaine Elise Stefanik, RN.Y.

Le propre ministère de la Justice de Trump a fait l’objet de plaintes de politisation, suscitant de vives critiques alors que l’enquête fédérale sur l’ingérence électorale de la Russie en 2016 plaçait les procureurs sur le devant de la scène et faisait traîner les scandales que Trump a saisis comme preuve d’un «État profond» opérant contre lui.

La publication du rapport sur la Russie par l’avocat spécial Robert Mueller a été colorée par la politique, le procureur général de l’époque, William Barr, publiant une note de quatre pages avant le rapport qui a été largement critiquée comme faisant tourner les conclusions de l’enquête en faveur de Trump. Le rapport réel de Mueller – deux volumes et 448 pages – était beaucoup plus nuancé et expliquait en partie comment Trump avait ordonné à d’autres d’influencer ou de restreindre l’enquête sur la Russie après la nomination du conseiller spécial en mai 2017.

Le 9 novembre 2020, alors que Trump commençait à suggérer sans aucune preuve qu’il pourrait y avoir une fraude électorale généralisée, Barr a publié une directive incitant les procureurs à enquêter sur tout cas suspect. Mais à la fin de l’administration Trump, Barr s’était retourné contre Trump, déclarant à l’Associated Press avant de dire au président qu’il n’y avait pas eu de fraude électorale généralisée.

Garland, un juge de la cour d’appel fédérale de longue date qui avait été le choix de Barack Obama pour la Cour suprême des États-Unis mais n’a jamais obtenu d’audience, a été choisi par le président Biden pour être une force stabilisatrice. Il a promis de ramener le ministère de la Justice à la « normale », de restaurer sa réputation d’indépendance politique et d’assurer une justice égale.

Tout au long de sa carrière, Garland a été imprégné des procédures et des normes du ministère de la Justice, et en tant que juge, ses décisions ont été approfondies mais « judiciairement modestes », a déclaré Jamie Gorelick, un avocat qui a été procureur général adjoint dans les années 1990 et a été un collègue de Garland. et ami depuis des décennies.

« Son point de vue était que vous faites ce dont vous avez besoin à fond et bien et que vous n’atteignez pas, vous ne faites pas plus que ce que vous avez à faire », a-t-elle déclaré.

Bien que Garland n’ait pas été directement impliquée dans l’affaire Trump depuis la nomination de Smith comme conseil spécial, l’acte d’accusation prononcé mardi reflète une approche similaire, a-t-elle déclaré. « Il ne s’appuie pas sur de nouvelles théories folles. Il n’essaie pas d’en faire plus alors que moins serait plus efficace », a-t-elle déclaré.

En effet, l’acte d’accusation couvrait une grande partie du même terrain qui s’est déroulé à la télévision en direct, ou a été mis au jour dans l’enquête de la Chambre sur l’insurrection du 6 janvier, où des manifestants violents ont battu et ensanglanté des policiers, brisé des fenêtres et occupé le Capitole pendant des heures.

Si Smith perd l’affaire, le ministère de la Justice pourrait perdre sa crédibilité, d’autant plus que le barrage d’attaques républicaines contre le ministère se développe. Si les procureurs gagnent, un ancien président pourrait passer du temps derrière les barreaux. Si Trump est réélu, il pourrait annuler les accusations et a déclaré qu’il prévoyait de « réviser complètement le ministère fédéral de la Justice et le FBI », dans le cadre d’un effort plus large de Trump pour donner plus de pouvoir à la présidence.

« Il y a des pièces en jeu que le ministère de la Justice va continuer à assumer pendant des années », a déclaré Robert Sanders, maître de conférences en sécurité nationale à l’Université de New Haven. « Les 12 prochains mois vont être une étape critique dans l’histoire de cette nation. »

Dans ce contexte difficile, le travail plus large du département se poursuit.

Le même jour, Trump a été interpellé à Washington, les procureurs fédéraux ont annoncé des plaidoyers de culpabilité dans une agression raciste contre deux hommes noirs qui ont été brutalisés lors d’un raid à domicile dans le Mississippi. Et des responsables américains ont également annoncé l’arrestation de deux soldats de la marine américaine pour espionnage pour le compte de la Chine en Californie.

Garland, lors de sa visite à Philadelphie, est retourné presque immédiatement à l’événement communautaire qu’il était allé observer là-bas, discutant avec des policiers à l’extérieur, alors que les journalistes criaient des questions sur l’acte d’accusation sans précédent. Mais Garland ne mordait pas.

« J’ai nommé le conseil spécial de Jack Smith pour prendre en charge l’enquête en cours afin de souligner l’engagement du ministère en matière de responsabilité et d’indépendance », a-t-il déclaré. « Toute question à ce sujet devra être répondue par les documents déposés dans la salle d’audience. »

Colleen Long et Lindsay Whitehurst, Associated Press

