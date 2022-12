Le ministère de la Justice examine les courriels des avocats de Trump dans le cadre d’une fausse enquête sur les électeurs

Les procureurs fédéraux ont examiné plus de 100 000 documents saisis dans les comptes de messagerie de trois avocats associés à l’ancien président Donald J. Trump dans le cadre d’une enquête en cours sur les rôles qu’ils ont joués dans un vaste stratagème visant à aider M. Trump à annuler les résultats du 2020 élection, selon des documents judiciaires publiés vendredi.

Le matériel provenait de comptes de messagerie appartenant à John Eastman, qui a aidé à concevoir et à promouvoir un plan visant à créer de fausses listes d’électeurs pro-Trump dans des États qui ont en fait été remportés par Joseph R. Biden Jr., et deux anciens avocats du ministère de la Justice, Jeffrey Clark. et Ken Klukowski, qui ont fait l’objet d’un examen minutieux pour leur propre rôle dans le stratagème des faux électeurs, selon les journaux.

Dans le cadre de leur enquête, les enquêteurs fédéraux de Washington ont obtenu un mandat de perquisition pour les comptes de messagerie des trois hommes en mai et le mois suivant ont saisi leurs téléphones portables et autres appareils électroniques. Les documents judiciaires, descellés par Beryl A. Howell, juge en chef du tribunal fédéral du district de Washington, ont révélé pour la première fois l’étendue des courriels que les enquêteurs avaient obtenus.

Les documents judiciaires, qui ont émergé d’un examen en coulisse du matériel pour tout ce qui pourrait être protégé par le secret professionnel de l’avocat, en disaient peu sur le contenu des e-mails. Mais ils ont noté que chacun des hommes était en contact avec un chef du groupe d’extrême droite House Freedom Caucus, le représentant Scott Perry, républicain de Pennsylvanie, dont le propre téléphone a été saisi en août dans le cadre de l’enquête sur le stratagème des faux électeurs.