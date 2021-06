Le ministère de la Justice et le Sénat ouvrent des enquêtes sur la saisie des données des démocrates

WASHINGTON – L’inspecteur général indépendant du ministère de la Justice a ouvert vendredi une enquête sur la décision des procureurs fédéraux de saisir secrètement les données des démocrates de la Chambre et des journalistes alors que les enquêteurs traquaient qui divulguait des informations classifiées au début de l’administration Trump. Dans le même temps, les principaux démocrates du Sénat ont exigé que les anciens procureurs généraux Jeff Sessions et William P. Barr témoignent publiquement devant le Congrès sur les enquêtes sur les fuites, y compris sur les citations à comparaître délivrées aux entreprises technologiques en 2017 et 2018 pour les dossiers d’au moins une douzaine de personnes. lié au comité du renseignement de la Chambre. Les sénateurs ont juré d' »enquêter vigoureusement » et ont appelé les républicains de les rejoindre. Apple, qui s’est conformé à une assignation à comparaître pour obtenir des informations relatives à plus de 100 adresses e-mail et numéros de téléphone en février 2018, a déclaré vendredi qu’il ne se rendait pas compte que les dossiers appartenaient au représentant Adam B. Schiff de Californie, le plus grand démocrate du renseignement. Comité et ses associés. Microsoft a déclaré qu’il avait également été cité à comparaître par un grand jury dès novembre 2017 pour des données relatives à un compte de messagerie pour un assistant du panel. Démocrates et défenseurs de la vie privée ont dénoncé les saisies excessivement inhabituelles liées au Congrès, rapportées jeudi par le New York Times, comme un abus de pouvoir. Certains ont appelé les législateurs à poursuivre les changements juridiques pour réprimer le type d’ordonnances de bâillon utilisées pendant des années pour empêcher les entreprises de divulguer les citations à comparaître. D’autres ont exhorté le ministère de la Justice à punir les enquêteurs qui ont recherché les dossiers.

« J’espère que tous les procureurs impliqués dans cette affaire seront expulsés du département », a déclaré le représentant Eric Swalwell de Californie, un démocrate du groupe de renseignement dont les dossiers ont également été saisis. « Cela dépasse la ligne de ce que nous faisons dans ce pays. » L’épisode a alimenté les accusations de politisation du ministère de la Justice de l’ère Trump, où les procureurs fédéraux ont apparemment traité avec indulgence certains des alliés de l’ancien président et ont ciblé des journalistes et des démocrates qu’il a vilipendés alors que l’administration cherchait à arrêter les fuites sur les associés de Trump et la Russie. Le ministère de la Justice de Biden avait révélé ces dernières semaines que les mêmes enquêteurs avaient secrètement saisi des enregistrements téléphoniques de journalistes du Washington Post, de CNN et du New York Times. Les combats connexes sur les données de courrier électronique se sont propagés au début de l’ère Biden, y compris l’imposition d’ordonnances de bâillon aux dirigeants et avocats de CNN et du Times qui n’ont été levés que récemment.

Vendredi, la Maison Blanche a de nouveau promis de mettre fin à ces pratiques, tout en déclarant que le président Biden était catégorique sur le fait que le ministère de la Justice devait être libre de toute influence politique. Andrew Bates, attaché de presse adjoint de la Maison Blanche, a déclaré dans un communiqué que « la conduite signalée » du ministère de la Justice de l’ère Trump était « choquante et s’inscrit clairement dans une tendance épouvantable qui représente le contraire de la façon dont l’autorité devrait être utilisée ».

Dans un entretien avec Politico vendredi, M. Barr a cherché à se distancer de la tactique. Il a déclaré qu’il n’était « pas au courant des dossiers d’un membre du Congrès recherchés dans une affaire de fuite » alors qu’il était procureur général. Les assignations à comparaître à Apple et Microsoft pour les dossiers du Congrès ont été émises avant son mandat. Les démocrates du Congrès ont salué l’assurance de l’administration Biden, mais ont signalé qu’ils n’étaient pas disposés à croire le ministère de la Justice sur parole. Le représentant Jerrold Nadler, démocrate de New York et président du comité judiciaire de la Chambre, a déclaré que le département disposait d’une « très courte fenêtre pour faire une rupture nette avec l’ère Trump sur cette question » avant que son panel n’intervienne. « Nous attendons du ministère qu’il fournisse un compte rendu complet de ces cas, et nous attendons du procureur général qu’il tienne le personnel concerné responsable de leur conduite », a déclaré M. Nadler. « Si le département ne fait pas de progrès substantiels vers ces deux objectifs, alors nous, membres de la commission judiciaire, n’aurons pas d’autre choix que d’intervenir et de faire le travail nous-mêmes. » L’inspecteur général du ministère de la Justice, Michael E. Horowitz, pourrait avoir les meilleures chances de reconstituer une image complète de ce qui s’est passé. Il a déclaré vendredi qu’il examinerait l’utilisation par le département des assignations à comparaître et d’autres manœuvres juridiques pour saisir secrètement les documents de communication associés à la fois au Congrès et aux journalistes. « L’examen examinera la conformité du département avec les politiques et procédures applicables du MJ, et si de telles utilisations, ou les enquêtes, étaient fondées sur des considérations inappropriées », a déclaré M. Horowitz. Son annonce fait suite à une saisine du procureur général adjoint, Lisa O. Monaco, selon un haut responsable du ministère de la Justice ; Le procureur général Merrick B. Garland lui a ordonné de prendre cette mesure, a déclaré le responsable. La présidente Nancy Pelosi a également demandé une enquête de l’inspecteur général. M. Schiff s’est félicité de l’enquête mais a déclaré qu’elle était insuffisante. Il a appelé le Congrès à jeter un regard plus large sur « la politisation systémique du département et de sa mission, et d’autres abus flagrants ».

Une enquête menée par les démocrates du Sénat pourrait fournir cette perspective plus large. Mais cela pourrait être entravé par la volonté des républicains de participer à un Sénat également divisé, ce qui complique la capacité des enquêteurs à émettre des citations à comparaître pour obtenir des informations ou à contraindre à témoigner. « Cette question ne doit pas être partisane ; en vertu de la Constitution, le Congrès est une branche égale du gouvernement et doit être protégé contre un exécutif trop ambitieux, et nous espérons que nos collègues républicains se joindront à nous pour aller au fond de cette grave affaire », a déclaré le sénateur Chuck Schumer de New York, le chef de la majorité, et le sénateur Richard J. Durbin de l’Illinois, président du comité judiciaire. Mais les républicains ne semblaient pas désireux de participer. Le sénateur Charles E. Grassley de l’Iowa, le plus haut républicain du comité judiciaire, a publié une déclaration sceptique suggérant que l’administration Trump avait des raisons d’enquêter pour savoir si les législateurs ou leur personnel divulguaient des informations et qu’il préférerait simplement laisser le travail de M. Horowitz jouer. « Les enquêtes sur les membres du Congrès et le personnel ne sont pas nouvelles, en particulier pour les fuites classifiées », a-t-il déclaré. « Le ministère de la Justice a des procédures spécifiques pour ces enquêtes sensibles, et l’inspecteur général travaille déjà pour déterminer si elles ont été suivies. » Bien que les enquêtes sur les fuites soient courantes, les saisies d’informations de journalistes sont lourdes – et, selon des responsables actuels et anciens du ministère de la Justice et du Congrès, saisir des données sur les législateurs en dehors du contexte d’une enquête sur la corruption est presque inouï. Saisir secrètement des données liées aux communications sur les membres du Congrès, leur personnel et leurs familles pour une enquête sur les fuites était « extrêmement inhabituel », a déclaré David Kris, qui a dirigé la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice pendant le premier mandat du président Obama. « Vous ne feriez probablement pas cela du tout », a-t-il déclaré. « C’est vraiment lourd. Il obtiendrait certainement un examen et une approbation de haut niveau; il est impensable pour moi qu’il aille loin du procureur général.

Le Times a également rapporté que les procureurs avaient eu du mal à développer des informations liant les membres du comité du renseignement ou leurs collaborateurs aux fuites, mais M. Barr, après avoir prêté serment en 2019, s’est opposé à la clôture de l’enquête. L’affaire a finalement été classée sans inculpation. Une personne proche de M. Sessions a déclaré qu’il ne savait pas non plus que le ministère de la Justice avait cité à comparaître des données appartenant à des membres du House Intelligence Committee, à leur personnel et à leur famille. À l’époque, les enquêteurs tentaient d’identifier la source des fuites concernant l’enquête sur la Russie ; M. Sessions a été récusé de la plupart des affaires liées à la Russie après s’être entretenu avec l’ambassadeur de Russie lors de la campagne de 2016. Rod J. Rosenstein, l’adjoint de M. Sessions, qui a traité des affaires dont le procureur général s’est récusé, a refusé de commenter. Dans ce cas, les affiliés du Comité du renseignement n’ont appris toute l’étendue de l’examen qu’en mai, après l’expiration d’une ordonnance de bâillon contre Apple et la société a informé les personnes dont les données avaient été transmises conformément aux assignations à comparaître. Mais il y avait aussi des signes antérieurs d’activité. Le FBI a interrogé Michael Bahar, un ancien membre du personnel du House Intelligence Committee, au printemps 2020, selon des responsables gouvernementaux actuels et anciens. Une copie de l’assignation à Microsoft examinée par le Times montre que le département recherchait des documents remontant à avril 2016 qui auraient pu lier le responsable du comité à des comptes particuliers, comme des informations sur qui utilisait le compte, avec quels appareils, comment ils étaient. connexion, d’où et quand, et d’autres informations d’abonné fournies à Microsoft lors de la configuration du compte. Un porte-parole de Microsoft a confirmé vendredi qu’il avait reçu l’assignation à comparaître mais qu’il faisait également l’objet d’un bâillon depuis plus de deux ans qui a empêché la société d’informer l’assistant de la saisie. Katie Benner rapports contribués.