Le procureur général Merrick Garland a ordonné mardi un examen de la manière dont le ministère de la Justice peut au mieux déployer ses ressources pour lutter contre les crimes de haine lors d’une recrudescence d’incidents visant les Américains d’origine asiatique.

Garland a publié une note à l’échelle du département annonçant l’examen de 30 jours, citant « l’augmentation récente des crimes haineux et des incidents haineux, en particulier la tendance inquiétante des rapports de violence contre les membres de la communauté asiatique-américaine et insulaire du Pacifique depuis le début de la pandémie.’

L’ordre de Garland est venu le jour même où l’administration Biden a annoncé un ensemble de mesures pour répondre à la violence anti-asiatique, notamment le déploiement de 49,5 millions de dollars provenant des fonds de secours COVID-19 pour des programmes communautaires américains qui aideront les victimes.

Le procureur général Merrick Garland a ordonné mardi un examen de la manière dont le ministère de la Justice peut au mieux déployer ses ressources pour lutter contre les crimes de haine lors d’une vague d’incidents ciblant les Américains d’origine asiatique.

Dans le même temps, l’administration du président Joe Biden affectera 49,5 millions de dollars de fonds de secours en cas de pandémie à des programmes communautaires américains qui aideront les victimes, y compris un nouveau groupe de travail dédié à la lutte contre la xénophobie contre les Asiatiques dans les soins de santé.

La communauté asiatique-américaine et insulaire du Pacifique a été secouée après un trio de fusillades dans des spas de Géorgie au début du mois, au cours desquelles six des huit victimes étaient des femmes d’origine asiatique. Les fusillades ont eu lieu à un moment où la violence contre les Américains d’origine asiatique est en augmentation

Les nouvelles étapes de Biden comprennent 49,5 millions de dollars de fonds de secours en cas de pandémie pour « des services et des programmes communautaires et culturellement spécifiques pour les survivants de violence domestique et d’agression sexuelle », ainsi qu’un nouveau groupe de travail dédié à la lutte contre la xénophobie contre les Asiatiques dans le domaine des soins de santé.

Les mesures interviennent après qu’une fusillade à Atlanta au début du mois a fait huit morts, dont six femmes d’origine asiatique et américaine.

La fusillade a attisé les craintes parmi les membres de la communauté des îles du Pacifique asiatiques-américaines, qui a signalé une augmentation des crimes haineux depuis mars 2020, lorsque le président de l’époque, Donald Trump, a commencé à qualifier le nouveau coronavirus de « virus chinois ».

Les services de police à travers les États-Unis signalent une augmentation des crimes haineux et des attaques contre les Américains d’origine asiatique et les législateurs et les dirigeants communautaires ont de plus en plus clairement exprimé la nécessité pour le gouvernement fédéral de faire plus pour lutter contre les crimes haineux.

En juillet, environ 150 membres du Congrès ont appelé le ministère de la Justice à prendre des mesures contre les crimes visant les Américains d’origine asiatique, et la semaine dernière, un groupe bipartite d’anciens avocats américains a écrit une lettre ouverte exprimant son soutien à la communauté américano-asiatique et condamnant les actes de haine contre n’importe quel groupe.

Pour que les fonctionnaires fédéraux puissent lutter contre cette tendance, les procureurs fédéraux et les responsables de l’application de la loi devraient mettre l’accent sur les enquêtes et les poursuites relatives aux crimes haineux, tout en augmentant la sensibilisation de la communauté, a déclaré Garland.

Ils devraient également se concentrer sur l’amélioration de la collecte de données du FBI sur les crimes haineux, ce qui est « essentiel pour comprendre la nature et l’étendue évolutives des crimes haineux et des incidents haineux sous toutes leurs formes », a-t-il écrit dans la note.

Une critique principale des législateurs et des groupes de défense des droits civiques a été que le gouvernement américain sous-estime largement les crimes de haine parce que le système de signalement du FBI est volontaire.

Dans certains États, seulement 5% des services de police ont signalé des crimes de haine l’année dernière.

« Nous devons nous engager à nouveau dans cette tâche urgente et veiller à ce que le Département utilise au mieux et le plus efficacement ses ressources pour lutter contre la haine », a déclaré le mémo de Garland.

L’examen vise à déterminer comment le ministère de la Justice peut mieux prioriser les enquêtes et les poursuites, augmenter et suivre les signalements de crimes haineux et d’autres incidents qui pourraient enfreindre la loi fédérale et utiliser des recours civils pour traiter les incidents de partialité qui ne constituent pas des crimes haineux fédéraux.

Il cherchera également à s’assurer que chacun des 94 bureaux du procureur américain à travers le pays dispose de ressources dédiées à l’identification des crimes haineux et des incidents de partialité et à examiner comment le ministère peut mieux dialoguer avec les communautés, entre autres.