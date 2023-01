Le ministère de la Justice entre dans la mêlée politique avec 2 avocats spéciaux

WASHINGTON (AP) – En nommant un avocat spécial pour enquêter sur la présence de documents classifiés au domicile et à l’ancien bureau du président Joe Biden dans le Delaware, le procureur général Merrick Garland a décrit la nomination comme soulignant l’engagement du ministère de la Justice en faveur de l’indépendance et de la responsabilité dans des enquêtes particulièrement sensibles.

Si ces mots vous semblaient familiers, ils devraient l’être.

Garland a utilisé une formulation identique en novembre pour nommer un autre avocat spécial pour une autre enquête politiquement explosive sur différents documents classifiés pour une autre personnalité politique – celui-ci, sur la conservation de documents top secrets dans le domaine de Floride de l’ancien président Donald Trump, Mar-a -Lago.

Le ministère de la Justice a, bien sûr, enquêté sur des affaires de la Maison Blanche dans le passé. Mais il est maintenant confronté à un phénomène unique : des enquêtes simultanées d’avocats spéciaux – bien qu’avec des ensembles de faits radicalement distincts – impliquant deux présidents, se bousculant pour le temps, l’attention et peut-être aussi le financement. Un autre avocat spécial nommé sous l’administration Trump pour enquêter sur les origines de l’enquête Trump-Russie du FBI reste également au travail.

La confluence des avocats spéciaux souligne comment un ministère de la Justice qui, pendant près de deux siècles, a eu pour mandat de poursuivre sans crainte ni faveur, s’est retrouvé empêtré de manière extraordinaire dans la politique présidentielle. Même si Garland a tenu à dire jeudi que les “processus normaux” du département peuvent gérer toutes les enquêtes avec intégrité, la nomination a semblé faire un signe de tête à une réalité selon laquelle les enquêtes impliquant un président – ​​dans ce cas, le patron de Garland – sont différentes.

Cela met Garland sous pression pour rassurer le public sur le fait que les deux enquêtes, bien que factuellement différentes, sont traitées de manière similaire.

« Je pense que ce n’est pas seulement la bonne décision et une décision prudente. Je pense que c’est une décision politiquement nécessaire », a déclaré Solomon Wisenberg, qui a été adjoint de Ken Starr pendant les enquêtes des avocats indépendants des années 1990 sur le président de l’époque, Bill Clinton.

“Pourquoi”, a-t-il ajouté, “se donner le chagrin de la comparaison des deux situations” d’un conseil spécial pour Trump, un républicain, mais pas pour Biden, un démocrate.

Brandon Van Grack, un ancien procureur du ministère de la Justice qui a fait partie de l’équipe de l’avocat spécial de l’époque, Robert Mueller, alors qu’elle enquêtait sur les liens entre la Russie et la campagne présidentielle de Trump en 2016, a déclaré que la nomination d’un avocat spécial peut aider à accélérer une enquête, s’assurer qu’elle dispose des ressources appropriées et “crée au moins la perception d’impartialité et d’équité.

“En ce qui concerne cette décision, cette décision spécifique, il est au moins compréhensible pourquoi le procureur général voudrait tous ces avantages”, a déclaré Van Grack.

La nomination a été annoncée quelques heures après que la Maison Blanche a révélé qu’un document avec des marques classifiées de l’époque de Biden en tant que vice-président avait été trouvé dans sa bibliothèque personnelle, ainsi que d’autres documents classifiés trouvés dans son garage. Garland a déclaré que les avocats de Biden avaient informé le ministère de la Justice jeudi matin de la découverte d’un document classifié au domicile de Biden. Les agents du FBI ont d’abord récupéré d’autres documents du garage en décembre, a-t-il déclaré.

Plus tôt cette semaine, la Maison Blanche a reconnu que les avocats personnels du président avaient trouvé un “petit nombre” de documents classifiés au bureau de son ancien institut à Washington. Cette découverte a conduit Garland à demander à l’avocat américain de Chicago, John Lausch, un ancien de l’administration Trump, d’enquêter sur l’affaire, bien que Lausch se prépare maintenant à quitter le ministère de la Justice.

Jeudi, Garland a nommé Robert Hur, un ancien haut responsable du ministère de la Justice de l’administration Trump qui a été avocat américain dans le Maryland, pour servir de conseiller spécial. Il rejoint Jack Smith, un ancien procureur de la corruption publique qui enquête sur les documents trouvés à Mar-a-Lago et les efforts pour annuler les élections de 2020, et John Durham, qui a obtenu un plaidoyer de culpabilité et perdu deux procès criminels en trois ans et demi. enquêtant sur l’enquête Trump-Russie.

Le poste d’avocat spécial du ministère de la Justice est une création relativement nouvelle, promulguée par le Congrès en 1999 à la suite d’une enquête meurtrière et politiquement controversée d’un avocat indépendant qui a abouti à la destitution de Clinton par la Chambre mais à son acquittement par le Sénat. Le but était d’assurer la surveillance ultime du ministère de la Justice des enquêtes sensibles plutôt que de les confier à un procureur indépendant qui pourrait opérer sans contrôle et sans supervision.

Bien que le procureur général conserve l’autorité ultime sur les décisions d’un avocat spécial, les avocats spéciaux ont la latitude de porter les affaires qu’ils jugent appropriées. Ils sont financés par le ministère de la Justice, peuvent engager leurs propres procureurs, ont droit à des bureaux et sont souvent coûteux – l’enquête Mueller, par exemple, a coûté plus de 25 millions de dollars au cours de sa première année et demie.

Le degré d’interaction détaillée que Garland aura avec ses avocats spéciaux n’est pas clair, bien qu’il ait déclaré jeudi que Hur “ne sera soumis à la surveillance quotidienne d’aucun fonctionnaire” du ministère de la Justice. Les responsables ont noté qu’ils sont censés accepter le plan d’action recommandé par un avocat spécial, à moins qu’il ne soit bien en dehors du processus normal du ministère.

On ne sait pas non plus si l’une ou l’autre des enquêtes sur les documents classifiés entraînera des accusations criminelles ou comment, le cas échéant, les deux enquêtes de l’avocat spécial pourraient s’affecter. Bien que l’enquête Biden soit beaucoup moins mature que celle de Trump, il n’y a eu aucune allusion aux mêmes allégations déjà portées publiquement dans l’affaire Mar-a-Lago. Le ministère de la Justice croit également depuis longtemps qu’un président en exercice ne peut être inculpé.

Mary McCord, une ancienne responsable de la sécurité nationale du ministère de la Justice, a déclaré qu’elle s’attendait à ce que Smith évalue les faits et les preuves de Mar-a-Lago comme auparavant. La possibilité que cette affaire puisse se terminer par un acte d’accusation existait bien avant la nomination d’un avocat spécial, grâce à la publication d’un affidavit de mandat de perquisition qui énonçait les crimes possibles.

Avant même qu’un avocat spécial ne soit nommé, a-t-elle déclaré, “le public américain pensait déjà qu’il s’agissait d’une enquête criminelle”.

Dans cette affaire, les responsables du FBI ont déclaré qu’en plus de la rétention illégale d’informations sur la défense nationale, ils enquêtaient également sur l’obstruction potentielle de cette enquête. Pendant des mois, les représentants de Trump n’ont pas rendu les documents classifiés à la National Archives and Records Administration et, selon le ministère de la Justice, n’ont pas pleinement respecté une assignation à comparaître demandant leur restitution.

Cette suspicion a conduit des agents à retourner à Mar-a-Lago en août dernier avec un mandat de perquisition, collectant plus de 100 documents avec des marques de classification – y compris au niveau top secret – qui ont été mélangés aux effets personnels de Trump.

Mais, a déclaré Wisenberg, une enquête est nécessaire pour établir à quel point les modèles de faits sont substantiellement différents.

“C’est aux personnes qui mènent l’enquête de le déterminer”, a-t-il déclaré.

Eric Tucker, l’Associated Press