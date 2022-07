Le ministère de la Justice enquêtera sur le racisme environnemental à Houston

Une étude réalisée en 2016 par l’Union of Concerned Scientists et Texas Environmental Justice Advocacy Services a révélé que les personnes vivant dans le quartier Harrisburg / Manchester de Houston, une zone à prédominance latino bordée d’installations industrielles, souffraient de taux de cancer et d’asthme nettement plus élevés que les habitants d’autres parties plus blanches de la ville plus éloignée de l’industrie du gravier et des ordures.