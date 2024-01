Le ministère de la Justice enquête sur l’utilisation des fonds de sécurité par la campagne de la représentante Cori Bush

WASHINGTON — La représentante Cori Bush, démocrate du Missouri, fait l’objet d’une enquête du ministère de la Justice pour les dépenses de sa campagne consacrées aux services de sécurité, a-t-elle confirmé mardi dans un communiqué.

“Nous coopérons pleinement à cette enquête”, a déclaré Bush, niant tout acte répréhensible.

En tant qu’ancienne organisatrice de Black Lives Matter et progressiste de premier plan à Capitol Hill, Bush a été confrontée à ce qu’elle a appelé « des menaces incessantes contre ma sécurité physique et ma vie » depuis son élection en 2020.

“En tant que membre de base du Congrès, je n’ai pas droit à la protection personnelle de la Chambre et, à la place, j’ai utilisé les fonds de campagne autant que possible pour retenir les services de sécurité”, a poursuivi Bush dans sa déclaration. “Je n’ai pas utilisé l’argent des contribuables fédéraux pour des services de sécurité personnelle. Toute information selon laquelle j’ai utilisé des fonds fédéraux pour la sécurité personnelle est tout simplement fausse.”

Le ministère de la Justice n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Le DOJ avait récemment assigné à comparaître le grand jury au sergent d’armes de la Chambre pour obtenir des documents, un développement qui a été rendu public lundi à la Chambre. Mais l’objet de l’enquête fédérale n’avait pas été révélé à ce moment-là.

Bush a déclaré que sa campagne coopérait avec l’enquête du DOJ. Fichier J. Scott Applewhite / AP

Deux sources ont confirmé lundi soir que le DOJ enquêtait sur l’utilisation des fonds de sécurité par un législateur démocrate, mais le membre n’est pas identifié. PunchBowl News a rapporté pour la première fois mardi que Bush, qui représente Saint-Louis, était le démocrate faisant l’objet d’une enquête.

Bush, qui a évincé la représentante de longue date Lacy Clay lors des primaires démocrates de 2020, a été mise sous surveillance en février dernier lorsqu’elle a épousé son agent de sécurité, Cortney Merritts, puis l’a gardé sur sa liste de paie de campagne pour avoir fourni des services de sécurité, selon le Post-expédition de Saint-Louis.

Des groupes de surveillance conservateurs ont déposé au moins deux plaintes contre Bush auprès de la Commission électorale fédérale. Alors que la loi fédérale interdit aux législateurs de rémunérer les membres de leur famille pour qu’ils travaillent dans leurs bureaux officiels, ils sont autorisés à payer des proches pour le travail de campagne à condition que « le membre de la famille fournisse des services de bonne foi à la campagne ». Toutefois, les paiements « dépassant la juste valeur marchande » sont interdits, précise la loi.

Bush, dans sa déclaration de mardi, a reconnu qu’elle avait retenu son mari au sein de son équipe de sécurité « parce qu’il a une vaste expérience dans ce domaine et qu’il est capable de fournir les services nécessaires à un prix équitable ou inférieur au prix du marché ».

Un examen par NBC News des dépenses de campagne de Bush a révélé qu’elle avait dépensé 756 748,42 dollars en sécurité depuis sa première candidature au Congrès au cours du cycle 2018.

La députée a accusé les opposants « de droite » d’avoir déposé « des plaintes sans fondement contre moi », et a noté que le Bureau indépendant d’éthique du Congrès avait enquêté sur l’affaire et avait voté à l’unanimité son rejet. Cependant, le comité bipartisan d’éthique de la Chambre n’a pas clos l’affaire.

« Je ne me fais aucune illusion sur le fait que ces organisations de droite cesseront de se politiser et de poursuivre leurs efforts pour m’attaquer ainsi que le travail pour lequel les habitants de Saint-Louis m’ont envoyé au Congrès : diriger avec audace, légiférer pour que mes électeurs puissent ressentir le changement, et sauver des vies”, a déclaré Bush.

Le greffier a publiquement informé les législateurs de la demande d’assignation à comparaître lorsque la Chambre a ouvert sa session lundi, mais peu de détails ont été fournis.

“Il s’agit de vous informer officiellement, conformément à la règle 8 du règlement de la Chambre des représentants, que le bureau du sergent d’armes de la Chambre des représentants a reçu une assignation à comparaître devant un grand jury pour des documents émis par le ministère américain de la Justice, » a déclaré Susan Cole, greffière à la lecture de la maison, en lisant une notification du sergent d’armes de la maison William McFarland.

“Après avoir consulté l’avocat général de la Chambre, j’ai déterminé que le respect de l’assignation à comparaître est conforme aux droits et privilèges de la Chambre”, poursuit la déclaration de McFarland, lue par Cole.

Les représentants des dirigeants républicains et démocrates à la Chambre ont refusé de commenter.

Interrogé sur Bush lors d’une conférence de presse sur le leadership, le président du House Democratic Caucus, Pete Aguilar, démocrate de Californie, a déclaré mardi qu’il n’avait aucun commentaire et a qualifié cela de “quelque chose pour le ministère de la Justice”.

“Je ne lui ai pas parlé”, a déclaré Aguilar.