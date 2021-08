Le ministère de la Justice enquête sur le service de police de Phoenix dans le cadre d’une enquête sur les droits civils

Le procureur général américain Merrick Garland annonce une enquête fédérale sur la ville de Phoenix et le service de police de Phoenix lors d’une conférence de presse au ministère de la Justice le 5 août 2021 à Washington, DC.

Le ministère de la Justice a ouvert une enquête sur les droits civiques sur les pratiques du service de police de Phoenix, y compris le recours à la force meurtrière par ses agents, a annoncé jeudi le procureur général Merrick Garland.

L’enquête de la capitale de l’Arizona et de son service de police, a déclaré Garland, examinera également si les flics y violent la Constitution en se livrant à des pratiques policières discriminatoires ou en exerçant des représailles contre des personnes pour des actions protégées par le premier amendement, telles que des manifestations.

Le ministère de la Justice souhaite également déterminer comment la police de Phoenix répond aux personnes sans abri ou handicapées, a déclaré Garland.

Ces deux domaines en particulier « parlent d’un problème important qui est plus large » que l’enquête de Phoenix, a déclaré Garland, faisant référence au problème de la société devenant trop dépendante de la police pour lutter contre toutes sortes de maux sociaux.

« Trop souvent, nous demandons aux agents des forces de l’ordre d’être la première et la dernière option pour résoudre les problèmes qui ne devraient pas être traités par notre système de justice pénale », a-t-il déclaré. « Cela rend le travail des policiers plus difficile, augmente les confrontations inutiles avec les forces de l’ordre et nuit à la sécurité publique. »