Le ministère de la Justice enquête sur 3 flics de l’Arkansas pour avoir battu un homme

Plus tôt cette semaine, BOSSIP a rendu compte de trois policiers de Mulberry, dans l’Arkansas, qui avaient été suspendus après avoir été vus en train de battre violemment un homme dans une vidéo virale. Aujourd’hui, nous avons appris que cette affaire s’est considérablement aggravée et que le gouvernement fédéral est maintenant impliqué.

Selon NBCNouvelles, la division des droits civils du ministère de la Justice, aux côtés du bureau du procureur général des États-Unis, mène sa propre enquête sur l’incident violent. Charlie Robbins, porte-parole du bureau du procureur américain, a fait une déclaration publique détaillant leur rôle :

“Le bureau du procureur américain pour le district ouest de l’Arkansas, la division des droits civils du ministère de la Justice et le bureau du terrain de Little Rock du FBI ont ouvert une enquête sur les droits civils sur l’incident du 21 août dans le comté de Crawford impliquant Randal Worcester”, a déclaré Robbins. «Le FBI et la police de l’État de l’Arkansas recueilleront toutes les preuves disponibles et veilleront à ce que l’enquête soit menée de manière équitable, approfondie et impartiale. Comme il s’agit d’une enquête en cours, nous ne sommes pas en mesure de commenter davantage pour le moment.

Les hauts gradés du département de police de Mulberry ont dévoilé les noms des trois officiers impliqués en tant que députés Zack King, Levi White et Thell Riddle. L’un des shérifs du MPD, Jimmy Damante, a déclaré que même si aucun des officiers ne portait de caméras corporelles à l’époque, les caméras du tableau de bord “mettent un peu plus de lumière” sur des choses qui “n’ont pas été capturées par la caméra du citoyen”. Il n’y a littéralement rien qui aurait pu arriver pour justifier de cogner la tête d’un homme contre le béton et de le frapper au visage à plusieurs reprises tout en étant maintenu, mais bien sûr, Jan.