Le ministère de la Justice devrait intenter une action antitrust contre Live Nation, propriétaire de Ticketmaster

Le ministère de la Justice et plusieurs États devraient intenter une action en justice dès jeudi contre Live Nation Inc, invoquant des violations présumées des lois antitrust dues au moins en partie à la domination du marché par l’unité Ticketmaster de la société, a déclaré une personne informée de l’action en justice prévue.

Une affaire antitrust réussie pourrait potentiellement conduire à des changements radicaux sur le marché des événements en direct – une industrie qui a fait l’objet d’un examen minutieux en 2022 après que des problèmes chez Ticketmaster ont empêché des millions de personnes d’acheter des billets. pour la tournée « Eras » de Taylor Swift.

Pour de nombreux critiques de Live Nation, la débâcle de Swift a révélé comment le manque de concurrence a entraîné des préjudices allant d’un service client médiocre à des prix déroutants en passant par des prix élevés. frais de billetterie aux restrictions sur la revente de billets – ce qui équivaut à ce que de nombreux consommateurs se plaignent de la mort par mille coupures.

Le fiasco a conduit les législateurs pour griller un haut dirigeant de la société mère de Ticketmaster, Live Nation Entertainmenten janvier de l’année dernière, sur les pratiques de l’entreprise.

Au cours de l’audience de trois heures, les sénateurs ont demandé au président et directeur financier de Live Nation, Joe Berchtold, ainsi qu’à d’autres témoins, si sa société était trop dominante dans l’industrie, nuisant ainsi à ses rivaux, aux musiciens et aux fans.

« Je tiens à vous féliciter et à vous remercier pour cette réalisation absolument époustouflante », a déclaré le sénateur Richard Blumenthal à Berchtold. « Vous avez réuni Républicains et Démocrates autour d’une cause absolument unifiée. »

Les fans de musique et les législateurs ne sont pas non plus les seuls à critiquer Live Nation au fil des ans – de nombreux musiciens et autres personnalités de la culture pop l’ont également fait.

La star country Zach Bryan a sorti un album surprise fin 2022 intitulé « All My Homies Hate Ticketmaster (Live at Red Rocks) ».

Dans le publication sur les réseaux sociaux Annonçant l’album la veille de Noël, Bryan a écrit qu’il « semble qu’il y a un énorme problème avec les prix équitables des billets pour les concerts ces derniers temps ».

Même le spectacle animé de longue date « Les Simpsons » se sont accumulés, avec le capitaliste rapace M. Burns ricanant dans un épisode à son laquais M. Smithers : « Vous avez ri quand j’ai acheté Ticketmaster. «Personne ne paiera des frais de service à cent pour cent.»

Brian Fung, Samantha Kelly, Hannah Rabinowitz et Dan Heching de CNN ont contribué au reportage.