Le ministère de la Justice devrait annoncer les conclusions de l’enquête suscitée par la mort de George Floyd

MINNEAPOLIS (AP) – Les conclusions d’une enquête de deux ans sur le département de police de Minneapolis, provoquée par la mort de George Floyd, devraient être annoncées vendredi par le procureur général américain Merrick Garland.

Le ministère de la Justice a annoncé jeudi qu’une conférence de presse « sur une question de droits civils » était prévue vendredi matin au palais de justice fédéral de Minneapolis. Le ministère de la Justice et les responsables de la ville ont refusé de confirmer s’ils annonceraient les conclusions de cette enquête du service de police.

Un avis du ministère de la Justice a déclaré que Garland serait rejoint par le maire de Minneapolis, Jacob Frey, le chef de la police Brian O’Hara et d’autres. Un lien vers un webinaire public du ministère de la Justice prévu pour vendredi après-midi a pour titre : « Présentation du DOJ pour les résultats d’enquête du MPD ».

L’enquête «modèle ou pratique» a été lancée en avril 2021, un jour après que l’ancien officier Derek Chauvin, qui est blanc, a été reconnu coupable de meurtre et d’homicide involontaire coupable le 25 mai 2020, du meurtre de Floyd, qui était noir.

Floyd a répété à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas respirer avant de devenir mou alors que Chauvin s’est agenouillé sur le cou pendant 9 minutes et demie.

Le meurtre a été enregistré par un spectateur et a déclenché des mois de manifestations de masse dans le cadre d’un bilan national plus large sur l’injustice raciale.

L’enquête fédérale porte sur la question de savoir si le département de police de Minneapolis s’est livré à un modèle ou à une pratique de maintien de l’ordre inconstitutionnel ou illégal. Ces enquêtes examinent généralement l’usage de la force par des agents, y compris la force utilisée lors de manifestations, et si le département se livre à des pratiques discriminatoires. L’enquête devait également évaluer la manière dont le département traitait les allégations d’inconduite et la manière dont il tenait les agents responsables.

Une enquête similaire menée par le Département des droits de l’homme du Minnesota a abouti à un « accord de règlement exécutoire » pour résoudre la longue liste de problèmes identifiés dans le rapport, avec la contribution des résidents, des agents, du personnel de la ville et d’autres. Frey et la commissaire aux droits de l’homme de l’État, Rebecca Lucero, ont signé l’accord en mars.

L’enquête de l’État, qui s’est terminée en avril 2022, a révélé « d’importantes disparités raciales en ce qui concerne l’usage de la force par les agents, les contrôles routiers, les perquisitions, les citations et les arrestations ». Et il a critiqué «une culture organisationnelle où certains officiers et superviseurs utilisent un langage raciste, misogyne et irrespectueux en toute impunité».

Lucero a déclaré que l’accord juridiquement contraignant oblige la ville et le service de police à apporter des « changements transformationnels » pour corriger la culture organisationnelle de la force, notant qu’il pourrait servir de modèle pour la façon dont les villes, les services de police et les membres de la communauté travaillent ailleurs pour arrêter la course- police basée.

L’enquête fédérale pourrait donner lieu à un accord distinct mais similaire exécutoire devant les tribunaux, connu sous le nom de décret de consentement, qui chevaucherait le règlement avec l’État. Plusieurs services de police dans d’autres villes, comme Seattle, opèrent en vertu de décrets de consentement pour des violations présumées des droits civils.

Floyd, 46 ans, a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir passé un faux billet de 20 $ pour un paquet de cigarettes dans un marché du coin. Il s’est débattu avec la police lorsqu’ils ont essayé de le mettre dans une voiture de police, et bien qu’il soit déjà menotté, ils l’ont forcé à terre. Alors que Chauvin pressait son genou contre le cou de Floyd, J. Alexander Kueng tenait le dos de Floyd, Thomas Lane tenait les pieds de Floyd et Tou Thao retenait les passants.

Chauvin a été condamné à 22 ans et demi pour meurtre. Il a également plaidé coupable à une accusation fédérale de violation des droits civils de Floyd et a été condamné à 21 ans dans cette affaire. Il purge simultanément ses peines à l’établissement correctionnel fédéral de Tucson, en Arizona.

Kueng, Lane et Thao ont été reconnus coupables d’accusations fédérales en février 2022. Tous les trois ont été reconnus coupables d’avoir privé Floyd de son droit à des soins médicaux, et Thao et Kueng ont également été reconnus coupables de ne pas être intervenus pour arrêter Chauvin pendant le meurtre. Lane et Kueng ont depuis plaidé coupables à un chef d’accusation d’avoir aidé et encouragé un homicide involontaire coupable au deuxième degré. En échange, les chefs d’accusation de complicité de meurtre ont été abandonnés.

Lane, qui est blanc, purge sa peine fédérale de 2 ans et demi dans un établissement du Colorado. Il purge en même temps une peine d’État de trois ans. Kueng, qui est noir, purge une peine fédérale de trois ans dans l’Ohio, tout en purgeant une peine d’État de 3 ans et demi.

Thao, qui est Hmong américain, a reçu une peine fédérale de 3 ans et demi. En mai, le juge de l’affaire de l’État l’a reconnu coupable d’avoir aidé et encouragé l’homicide involontaire. Thao avait dit que ce serait « mentir » d’avoir plaidé coupable et il a accepté de laisser le juge trancher l’affaire. Le juge a fixé la peine au 7 août.

___ Salter a rapporté d’O’Fallon, Missouri.

___

Retrouvez la couverture complète par AP de la mort de George Floyd sur : https://apnews.com/hub/death-of-george-floyd

Steve Karnowski et Jim Salter, Associated Press