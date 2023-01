Le ministère de la Justice démantèle une opération majeure de ransomware

WASHINGTON — Des enquêteurs fédéraux ont démantelé les réseaux informatiques d’une organisation cybercriminelle qui avait demandé des centaines de millions de dollars de rançon aux écoles, aux hôpitaux et à d’autres infrastructures critiques, a annoncé jeudi le ministère de la Justice.

En juillet, le FBI et ses homologues en Allemagne, aux Pays-Bas et l’agence européenne d’application de la loi Europol ont obtenu un accès secret aux serveurs et aux sites Web gérés par l’organisation Hive, considérée comme l’un des groupes de rançongiciels les plus actifs l’année dernière. Au cours des mois suivants, des agents se sont cachés dans le système, ont identifié des cibles et ont contrecarré à plusieurs reprises les tentatives de Hive d’extorquer plus de 300 victimes, les empêchant d’avoir à payer 130 millions de dollars en rançons.

Il s’agissait d’une « cyber-intervention du 21e siècle », a déclaré Lisa O. Monaco, procureure générale adjointe, lors d’une conférence de presse jeudi. “En termes simples, en utilisant des moyens légaux, nous avons piraté les pirates.”

L’opération contre Hive fait partie d’un effort plus large du département pour lutter contre les ransomwares, une menace mondiale qui s’est développée ces dernières années et que l’administration Biden a considérée comme une priorité de sécurité nationale.