Le ministère de la Justice demande aux banquiers d’avouer leurs méfaits

Selon un responsable du ministère de la Justice, les banques et autres entreprises qui signalent de manière proactive au gouvernement d’éventuels crimes commis par des employés au lieu d’attendre d’être découvertes bénéficieront de conditions plus clémentes.

Le DOJ a récemment révisé son approche de la répression pénale des entreprises afin d’inciter les entreprises à débusquer et à divulguer leurs méfaits, Maréchal Millerun sous-procureur général associé principal, a déclaré mardi lors d’une conférence bancaire dans le Maryland.

“En cas d’inconduite, nous voulons que les entreprises interviennent”, Miller Raconté les avocats de la banque et les responsables de la conformité présents. “Lorsque les entreprises le font, elles peuvent s’attendre à mieux s’en sortir de manière claire et prévisible.”

Les banques, au carrefour de milliers de milliards de dollars de flux quotidiens dans le monde, ont un fardeau relativement lourd pour faire respecter la lutte contre le blanchiment d’argent et d’autres exigences légales et réglementaires.

Mais ils ont un long historique d’échecs, souvent dus à des employés peu scrupuleux ou à de mauvaises pratiques.

L’industrie a payé plus de 200 milliards de dollars d’amendes depuis la crise financière de 2008, principalement liées à son rôle dans l’effondrement des prêts hypothécaires, selon un décompte 2018 de KBW. Les commerçants et les banquiers ont également été accusés de manipuler les taux de référence, les devises et les marchés des métaux précieux, de voler des milliards de dollars aux pays en développement et de blanchir de l’argent pour barons de la drogue et dictateurs.

La carotte que les responsables de la justice balancent devant le monde des affaires comprend une promesse que les entreprises qui signalent rapidement une faute ne seront pas obligées de plaider coupable, “en l’absence de facteurs aggravants”, a déclaré Miller. Ils éviteront également de se voir attribuer des chiens de garde internes appelés moniteurs s’ils coopèrent pleinement et amorcent des programmes de conformité internes, a-t-il déclaré.