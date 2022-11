Le ministère de la Justice demande à la Cour suprême d’autoriser l’annulation de la dette étudiante

L’administration Biden a demandé vendredi à la Cour suprême d’autoriser la poursuite de son plan d’allègement des prêts étudiants, arguant que retarder l’adoption d’une proposition d’annulation de milliards de dollars de dette laisserait les emprunteurs dans l’incertitude.

Le ministère de la Justice a demandé au tribunal d’annuler cette semaine une décision de la Cour d’appel du huitième circuit de Saint-Louis, qui a fait droit à une demande de six États dirigés par les républicains d’arrêter le plan. Dans le cadre du plan du président Biden, les emprunteurs fédéraux ayant moins de 125 000 dollars de revenu annuel pourraient recevoir jusqu’à 20 000 dollars d’allègement.

Dans son dossier, le département a qualifié la décision du huitième circuit d ‘«erronée» et a déclaré qu’elle laissait les emprunteurs incapables de prendre des décisions financières avec «une compréhension précise de leurs futures obligations de remboursement».

De multiples poursuites contestant le plan progressent devant les tribunaux à travers le pays, mais celle déposée par six États dirigés par les républicains, le Nebraska, le Missouri, l’Arkansas, l’Iowa, le Kansas et la Caroline du Sud, est largement considérée comme la menace la plus grave pour l’administration. Les États ont fait valoir que la proposition de M. Biden outrepassait son pouvoir exécutif et les priverait de futures recettes fiscales.