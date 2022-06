Le ministère de la Justice délivre plus d’assignations à comparaître dans l’enquête sur les électeurs de Trump

Les premières assignations à comparaître dans le cadre de la fausse enquête électorale ont été en grande partie envoyées à des personnes dans des États pivots clés qui ont presque participé au plan mais qui ne l’ont finalement pas fait pour diverses raisons. Cette nouvelle série d’assignations à comparaître semble être la première fois que des responsables de la campagne Trump sont impliqués dans l’enquête, marquant un petit mais potentiellement significatif pas de plus vers M. Trump lui-même.

Le plan visant à créer des électeurs pro-Trump dans les États remporté par M. Biden était parmi les premiers et les plus vastes de plusieurs complots de M. Trump et de ses alliés pour annuler les résultats des élections. Il impliquait des avocats, des représentants de l’État, des assistants de la Maison Blanche et de la campagne, ainsi que des membres du Congrès.

Le plan a été élaboré alors que M. Trump et ses alliés cherchaient à promouvoir des affirmations sans fondement de fraude électorale généralisée dans les principaux États swing et à persuader les responsables de l’État d’annuler leur certification de la victoire de M. Biden. Il visait à mettre en place les listes pro-Trump au moment où le vice-président Mike Pence supervisait la certification officielle des votes électoraux lors d’une session conjointe du Congrès le 6 janvier 2021.

M. Trump et d’autres proches de lui ont déployé des efforts inlassables dans les semaines précédant le 6 janvier pour persuader M. Pence soit de compter les électeurs pro-Trump et de donner à M. Trump une victoire au collège électoral, soit de déclarer que le l’élection était incertaine car des listes d’électeurs concurrents avaient été reçues dans plusieurs États.

L’idée était de donner à M. Trump plus de temps pour poursuivre ses allégations de fraude sans fondement ou potentiellement pour envoyer l’élection à la Chambre des représentants, où chaque délégation d’État obtiendrait un seul vote. Parce que plus de délégations étaient contrôlées par les républicains que par les démocrates, M. Trump aurait pu gagner.

Adam Goldmann et Grive Glenn reportage contribué.