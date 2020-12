Le président élu Joe Biden embrasse son fils Hunter Biden après son discours de victoire le 7 novembre 2020 à Wilmington, Delaware. | Andrew Harnik / Getty Images

Le fils du président élu a annoncé que ses affaires fiscales étaient sous surveillance. Voici ce que nous savons.

Hunter, le fils du président élu Joe Biden, fait l’objet d’une enquête du ministère de la Justice confirmé dans un communiqué publié par la transition Biden mercredi.

« J’ai appris hier pour la première fois que le bureau du procureur des États-Unis dans le Delaware a informé mon conseiller juridique, hier également, qu’il enquêtait sur mes affaires fiscales », indique le communiqué. «Je prends cette question très au sérieux, mais je suis convaincu qu’un examen professionnel et objectif de ces questions démontrera que j’ai géré mes affaires de manière légale et appropriée, y compris avec l’avantage de conseillers fiscaux professionnels.»

Après cette annonce, plusieurs organes de presse, dont CNN, Fox News, Politico et le New York Times, ont fourni plus de détails sur l’enquête, citant des sources anonymes «connaissant» ou «familières» de l’enquête.

L’enquête aurait été ouverte fin 2018, avant que Bill Barr ne devienne procureur général. Il s’est concentré sur les transactions commerciales de Hunter en Chine et a commencé comme une enquête sur le blanchiment d’argent, mais se concentre maintenant sur les violations potentielles de la législation fiscale. L’enquête a été maintenue «secrète» pour éviter d’influencer les élections, et Hunter était en effet seulement raconté Mardi. Et Joe Biden «n’est pas impliqué», selon CNN.

Le président Trump s’est longtemps emparé du travail de Hunter pour les intérêts étrangers pour essayer de faire valoir que Joe Biden était corrompu. L’effort de Trump en 2019 pour faire pression sur le président ukrainien pour qu’il annonce une enquête sur les Bidens a finalement conduit à sa destitution. Plus récemment, en octobre, les alliés de Trump ont divulgué des courriels, des textes et des images – prétendument à partir d’un disque dur appartenant à Hunter ou fourni par des associés de Hunter – aux médias, dans le but de faire basculer les élections en faveur de Trump.

Avec la nouvelle de l’enquête, certains de ces alliés de Trump ont revendiqué une justification. Mais le principal argument qu’eux et Trump ont fait valoir à l’époque était que Joe Biden a été corrompu dans les relations de Hunter – et cela n’a pas été démontré. L’enquête est « centrée sur Hunter Biden et certains de ses associés, et non sur le président élu ou d’autres membres de la famille », rapporte le Times.

Mais la nouvelle soulève des questions à la fois pour l’administration Trump sortante et pour l’administration entrante Biden. Une question est de savoir si Trump lui-même était au courant de l’enquête ou l’a indûment influencée de quelque manière que ce soit, ou s’il s’agit d’une enquête légitime qui s’est déroulée sans ingérence politique. La deuxième question est de savoir comment le ministère de la Justice de Biden gérera une enquête sur le fils du nouveau président – et si, s’il y a vraiment des violations de la loi ici, les personnes nommées par Biden les poursuivront vigoureusement.

L’enquête se concentrerait sur l’argent que Hunter Biden a tiré d’intérêts commerciaux chinois

Les choix éthiques discutables de Hunter Biden font l’objet d’un examen médiatique de temps en temps depuis plus de 20 ans, mais surtout après que son père est devenu vice-président et que Hunter a commencé à faire un travail très lucratif avec des entreprises ou des hommes d’affaires étrangers, tout en s’occupant également de la toxicomanie et de l’alcoolisme. (Adam Entous du New Yorker a rédigé un excellent profil de Hunter résumant ces problèmes l’année dernière.)

En particulier, le travail de Hunter en 2017 et 2018 avec le magnat de l’énergie chinois Ye Jianming et sa société CEFC Energy a attiré l’attention des enquêteurs, rapporte CNN. Les entités liées à Ye ont fini par envoyer près de 5 millions de dollars sur un compte détenu par Hunter, selon un rapport d’un comité sénatorial. Cela s’est produit alors que Hunter tentait de négocier un accord gazier pour la société en Louisiane.

Il y a des drapeaux rouges autour de cette entreprise. L’un des associés de Ye, Patrick Ho, a été inculpé aux États-Unis en 2017, puis condamné pour avoir enfreint les lois sur la corruption et le blanchiment d’argent. Ye Jianming lui-même a ensuite été arrêté par les autorités chinoises au début de 2018. (Vous avez à un moment donné à Hunter un gros diamant que Hunter prétendait avoir donné, et CNN rapporte que les enquêteurs ont «examiné» ce qui lui est arrivé.)

Selon Adam Goldman, Katie Benner et Kenneth Vogel du New York Times, l’enquête sur Hunter visait à l’origine à savoir s’il avait violé les lois interdisant le blanchiment d’argent – mais «cet aspect de l’affaire n’a pas réussi à gagner du terrain après que les agents du FBI ont été incapables de se rassembler. suffisamment de preuves pour une poursuite », selon leurs sources.

Ce qui a laissé, semble-t-il, la question de savoir si Hunter a correctement payé des impôts sur cet argent qui entrait. (Il a affirmé dans sa déclaration qu’il avait agi «légalement et de manière appropriée, y compris avec le bénéfice de conseillers fiscaux professionnels»).

L’enquête présente au moins des similitudes apparentes avec l’enquête sur l’ancien président de la campagne de Trump, Paul Manafort, qui avait également gagné de grosses sommes d’argent auprès de sources étrangères douteuses et l’a dépensé librement aux États-Unis. L’avocat spécial Robert Mueller a finalement condamné Manafort pour une série de délits fiscaux (Manafort a viré de l’argent de comptes étrangers pour acheter des vêtements coûteux et d’autres articles sans payer d’impôts, et il a omis de divulguer ses comptes étrangers dans ses déclarations de revenus) ainsi que d’autres crimes.

Le ministère de la Justice de Trump et le ministère de la Justice de Biden seront confrontés à des questions sur la façon dont ils ont géré cette enquête

Compte tenu de l’obsession de Trump pour Hunter Biden et de sa volonté évidente depuis longtemps d’essayer d’interférer avec les enquêtes du ministère de la Justice, il y aura naturellement des questions quant à savoir si cette enquête est de niveau.

Il y a des signes encourageants à cet égard. Le Times rapporte que l’enquête du procureur américain a commencé «fin 2018», avant que Bill Barr ne devienne procureur général. C’est à peu près au même moment que Rudy Giuliani a commencé à travailler pour essayer de déterrer la saleté de Hunter Biden en Ukraine, mais il n’y a aucune preuve que l’enquête de l’avocat américain soit liée à cet effort. Et l’avocat américain lui-même, David Weiss, n’a pas été amené par Trump pour un travail à succès – il avait également travaillé dans le bureau sous l’administration Obama.

De plus, le ministère de la Justice a réussi à garder le silence à ce sujet pendant la campagne de 2020 – enfin, surtout.

Un responsable anonyme du ministère de la Justice a déclaré au média conservateur Sinclair Broadcast Group, peu de temps avant les élections, que Hunter faisait l’objet d’une enquête. (Aucun média grand public n’a confirmé ce rapport, et le département n’a rien dit publiquement.) De plus, les responsables du FBI ont rapidement interrogé l’un des associés commerciaux de Hunter qui a rendu public des allégations de corruption, plutôt que d’attendre après les élections pour le faire. Mais il n’y avait rien de comparable aux annonces et proclamations de 2016 du directeur du FBI de l’époque, James Comey, concernant l’enquête sur les e-mails de Clinton.

Mais bientôt, ce sera Joe Biden qui arrivera à doter les niveaux supérieurs du ministère de la Justice, son équipe aura donc également des questions à se poser ici. Biden lui-même s’est engagé à ne pas interférer avec les enquêtes criminelles du ministère de la Justice, mais il aura des décisions à prendre.

Par exemple, il est de coutume pour un nouveau président de demander à tous les avocats américains de démissionner. Biden fera-t-il une exception pour l’avocat américain du Delaware, qui supervise l’enquête Hunter? Sinon, qui choisira-t-il pour remplacer Weiss?

Et que diront les autres nominés du ministère de la Justice de Biden lors de leurs auditions de confirmation sur la manière dont ils vont gérer la question épineuse de l’enquête sur le fils du président?

« Le président élu Biden est profondément fier de son fils, qui a lutté contre des défis difficiles, y compris les attaques personnelles vicieuses de ces derniers mois, pour en ressortir plus fort », a déclaré l’équipe de transition dans un communiqué de mercredi. Mais il semble que les défis de Hunter continueront de peser sur la présidence de son père.