Le ministère de la Justice de Biden craint que les pressions pour réintégrer Trump en tant que président en août pourraient déclencher plus de violence de la part de ses fans

Le ministère de la Justice de BIDEN craint qu’une poussée pour réintégrer Donald Trump en tant que président en août pourrait déclencher plus de violence de la part de ses partisans.

Le département parlait de la possibilité de violences futures de la part des fans du 45e président lorsqu’il examinait le cas d’un émeutier de Captiol.

Le ministère de la Justice a peur qu’une pression pour la réintégration de Trump puisse déclencher plus de violence Crédit : AFP

Les partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole des États-Unis plus tôt cette année Crédit : Reuters

Le vétéran du Corps des Marines Alex Harkrider a demandé à un juge d’interrompre son suivi GPS et de retirer son moniteur de cheville.

Cependant, les procureurs fédéraux se sont opposés à la demande et ont déclaré que la rhétorique actuelle du rétablissement de Trump pourrait inciter le Harkrider à devenir violent à l’avenir. Il a plaidé non coupable.

« L’ancien président Trump continue de faire de fausses déclarations sur les élections, d’insinuer qu’il pourrait être réinstallé dans un proche avenir en tant que président sans autre élection et de minimiser l’attaque violente contre le Capitole », ont écrit les procureurs dans le dossier, obtenu par CNN.

« Les réseaux de télévision continuent de diffuser et de rapporter ces affirmations, certains donnant en fait du crédit aux faux reportages. »

Le complot que Trump sera rétabli cet été, qui a d’abord été colporté par des membres de QAnon, est devenu de moins en moins marginal ces dernières semaines.

La théorie a fait les gros titres pour la première fois lorsque l’ancien avocat de Trump, Sidney Powell, a fait cette déclaration lors d’un discours lors d’un rassemblement QAnon.

Au moins cinq personnes sont mortes à la suite de l’attaque Crédit : Pacific Press/LightRocket via Ge

Le PDG de MyPillow, Mike Lindell, a également contribué à rendre la théorie populaire, malgré de nombreux experts juridiques repoussant qu’une telle chose n’est même pas possible.

Un rapport du New York Times a déclaré que même Trump avait adhéré à la théorie, disant à ses assistants qu’il retournerait à la Maison Blanche plus tard cette année.

Lindell, comme Trump lui-même, a affirmé à plusieurs reprises que les élections étaient truffées de fraudes et truquées au profit de l’actuel président Joe Biden.

Les allégations sans fondement ont été soigneusement plaidées et démystifiées.

Cependant, Lindell continue de voyager à travers le pays, s’exprimant lors de rassemblements avec des milliers de participants qui croient aux accusations.

S’exprimant samedi sur le podcast de Steve Bannon, War Room, Lindell a déclaré qu’il s’était « manifesté » en un patriote américain.

« Tout le monde vient vers moi et me dit ‘Tu es notre espoir’ et toutes ces choses », a déclaré le fidèle allié de Trump.

« Et je dis: » Vous savez, Dieu m’a béni avec une grande plate-forme pour un temps comme celui-ci « , et c’est la façon dont je le vois. »

Trump est revenu dans le circuit politique et a taquiné une course en 2024 Crédit : Getty

Il devrait organiser un « cyber symposium » le mois prochain, dans lequel il dit qu’il partagera la « preuve » que l’élection a été truquée.

L’événement de trois jours, qui, selon Lindell, « changera le monde », aura lieu les 10, 11 et 12 août – se terminant la veille du jour où il prétend que Trump sera réintégré.

« Cela va changer le monde. Cela va le changer, vous savez, cela va tout montrer et que cette élection a été prise », a déclaré Lindell.

« Et où nous en sommes, nous sommes dans cette bataille contre le communisme et le PCC [Chinese Communist Party] et un grand gouvernement et tout. »

Il a également reproché à des experts juridiques et aux médias d’avoir « déjà attaqué » l’événement et ses preuves présumées.

L’homme d’affaires a poursuivi en déclarant qu’il montrerait « au moins trois façons » dont Trump sera « absolument réintégré » en tant que président.

À la fin du mois dernier, Lindell a suggéré que des « rendez-vous divins » étaient responsables de sa rencontre avec Trump en 2016.

« Des choses divines ont commencé à m’arriver. J’ai été choisi parmi 12 personnes avec qui prier [former 2016 Republican presidential candidate and Trump’s former Secretary of Housing and Urban Development] Ben Carson dans une salle du National Prayer Breakfast », a-t-il déclaré lors d’une conférence.

Lindell a également déclaré qu’« un type prophète » lui avait dit : « Vous êtes deux dans cette pièce qui vont devenir de grands amis et changer – et aider à changer le cours de l’histoire. »

Il a ajouté: « De toute façon, ces nominations divines ont continué jusqu’à l’endroit où j’ai rencontré Donald Trump à l’été 2016. »