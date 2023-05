Le ministère de la Justice cherche à suspendre la déposition de Trump en cas de licenciement d’un agent du FBI pour SMS

WASHINGTON (AP) – Le ministère de la Justice a demandé jeudi à un juge de suspendre une déposition prévue de Donald Trump dans le cadre d’un procès intenté par un agent du FBI qui a été licencié pour des messages texte critiquant l’ancien président.

Le gouvernement a déclaré dans un dossier devant un tribunal fédéral qu’un juge devrait ordonner aux avocats de Peter Strzok de prendre la déposition du directeur du FBI Christopher Wray avant qu’ils ne cherchent à interroger Trump. Le ministère de la Justice a déclaré qu’un entretien avec Wray pourrait éliminer la nécessité de la déposition de Trump et que si le juge chargé du procès n’accédait pas à sa demande, il demanderait à une cour d’appel fédérale d’intervenir.

Les avocats de Trump soutiennent la position du ministère de la Justice, selon une note de bas de page dans le dossier du gouvernement, tandis que les avocats de Strzok s’y opposent. L’équipe juridique de Strzok a prévu la déposition pour le 24 mai.

Strzok était un agent de contre-espionnage chevronné et un responsable principal de l’enquête du FBI sur l’utilisation par Hillary Clinton d’un serveur de messagerie privé en tant que secrétaire d’État et sur l’ingérence électorale russe et la coordination potentielle entre Moscou et la campagne Trump de 2016.

Le dépôt intervient alors que Trump fait l’objet d’enquêtes criminelles par un avocat spécial du ministère de la Justice sur les efforts déployés par lui et ses alliés pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020, ainsi que sur la conservation de documents classifiés à son Mar-a- Domaine de Lago en Floride.

Mais lorsqu’il s’agit de déposer un haut fonctionnaire actuel ou ancien dans une affaire civile, note le ministère de la Justice, une partie doit prouver qu’il existe des « circonstances extraordinaires » pour l’entretien.

« Ces circonstances ne constituent pas les » circonstances extraordinaires « nécessaires pour autoriser la déposition d’un haut fonctionnaire actuel ou ancien du gouvernement, et encore moins d’un ancien président », a écrit le ministère de la Justice.

Il a poursuivi en justice en 2019, affirmant que le FBI avait cédé à la « pression incessante » de Trump lorsqu’il l’avait licencié et qu’il avait été injustement licencié pour avoir exprimé ses opinions politiques.

Dans le cadre du procès, les avocats de Strzok ont ​​déclaré qu’ils souhaitaient interroger Trump pour savoir s’il avait rencontré et fait pression sur des responsables du FBI et du ministère de la Justice pour le licencier.

Mais le ministère de la Justice affirme que l’ancien directeur adjoint du FBI, David Bowdich, a déjà déclaré qu’il avait pris la décision de licencier Strzok par lui-même et qu’il ne se souvenait pas que Wray lui ait jamais parlé d’une rencontre avec Trump au cours de laquelle le président avait fait pression. lui à propos de Strzok.

Eric Tucker, l’Associated Press