Le ministère de la Justice cherche à interroger Pence lors de l’enquête du 6 janvier

Au cours de cette période, M. Trump a commencé à faire publiquement pression sur M. Pence, ainsi que sur des responsables géorgiens, pour qu’ils accompagnent ses efforts pour rester en fonction. Dans le même temps, M. Trump a commencé à utiliser son compte Twitter pour tenter d’attirer une foule à Washington pour une “manifestation” à l’Ellipse près de la Maison Blanche le 6 janvier, jour de la certification par le Congrès.

Le Times a précédemment rapporté que le chef de cabinet de M. Pence, M. Short, avait appelé l’agent principal des services secrets de M. Pence, Tim Giebels, à son bureau de l’aile ouest le 5 janvier 2021. Lorsque M. Giebels est arrivé chez M. Short bureau, le chef de cabinet a déclaré que le président allait se retourner contre le vice-président et qu’ils auraient un risque pour la sécurité à cause de cela, une conversation que M. Short a décrite au comité restreint de la Chambre. Le comité a publié un extrait vidéo de M. Short en discutant lors de l’une de ses audiences publiques cette année.

M. Trump s’est adressé à la foule à l’Ellipse à midi le 6 janvier et a de nouveau fait pression sur M. Pence, qu’il avait appelé quelques heures plus tôt dans un nouvel effort pour le persuader d’accepter le plan ultime pour bloquer la certification. . Dans son allocution à l’Ellipse, M. Trump a déclaré : « Vous n’allez jamais reprendre notre pays avec faiblesse. Vous devez faire preuve de force et vous devez être fort.

Il a poursuivi: “J’espère donc que Mike aura le courage de faire ce qu’il a à faire. Et j’espère qu’il n’écoute pas les RINO et les gens stupides qu’il écoute.

Peu de temps après, les partisans de M. Trump ont marché vers le Capitole, où se trouvait M. Pence. Des centaines d’entre eux ont pris d’assaut le bâtiment, brisant les fenêtres et défonçant les portes, forçant M. Pence à fuir le Capitole et à se réfugier sur un quai de chargement.

M. Pence a écrit sur l’expérience dans son livre et a depuis décrit sa colère que M. Trump ait été “imprudent” et “mis en danger” M. Pence et sa famille.