Le ministère de la Justice cherche à dissoudre Live Nation-Ticketmaster dans le cadre d’une poursuite antitrust majeure

Le ministère de la Justice et des dizaines de procureurs généraux d’État ont déposé jeudi une importante action en justice antitrust demandant la dissolution du propriétaire de Ticketmaster, Live Nation Entertainment, en raison de ce qu’ils prétendent être la domination illégale de la société sur le secteur de la vente de billets de concert.

La poursuite, déposée par le DOJ et 30 procureurs généraux des États et districts devant le tribunal fédéral du district sud de New York, accuse la société d’avoir créé un monopole sur le marché du divertissement en direct qui a porté préjudice aux fans de musique, aux artistes et aux promoteurs à travers les États-Unis. en raison de prix plus élevés et d’expériences de consommation frustrantes.

« Le résultat est que les fans paient plus en frais d’inscription, les artistes ont moins d’opportunités de donner des concerts, les petits promoteurs sont évincés et les salles ont moins de choix réels en matière de services de billetterie », a déclaré le procureur général Merrick Garland dans un communiqué annonçant le procès. « Il est temps de démanteler Live Nation. »

« Pendant trop longtemps, Live Nation et Ticketmaster ont dirigé injustement et illégalement le monde des événements live, abusant de leur domination pour surcharger les fans, intimider les salles et limiter les artistes », a déclaré la procureure générale de New York, Letitia James, dans un communiqué. « Lorsque des sociétés comme Live Nation contrôlent tous les aspects d’un événement, cela entraîne des tensions : les spectateurs et les amateurs de sport souffrent et sont obligés de payer plus. Tout le monde est d’accord, Live Nation et Ticketmaster sont le problème et il est temps d’entrer dans une nouvelle ère. Aujourd’hui, nous prenons cette mesure importante pour protéger les consommateurs et forcer les grandes entreprises à cesser d’abuser de leur influence et à se former. »

Ce vaste procès est le produit d’une enquête de plus de deux ans sur l’entreprise qui fait l’objet d’un examen public croissant depuis fin 2022, à la suite d’un fiasco sur les préventes de la tournée Eras de Taylor Swift.

Ticketmaster, qui contrôle plus de 70 % du marché de la billetterie et des événements en direct, s’est effondré dès le premier jour de vente, laissant des millions de fans sans chance ou à la recherche de billets plus chers sur le marché secondaire.

Le procès du ministère de la Justice accuse LiveNation de chercher à exclure ses concurrents pour protéger ce que l’entreprise appelle son « volant d’inertie », décrit dans des documents judiciaires comme « un modèle commercial auto-renforcé qui capte les frais et les revenus des fans de concerts et du parrainage, utilise ces revenus pour Enfermer les artistes dans des offres de promotion exclusives, puis utiliser son puissant cache de contenu en direct pour signer des salles dans des offres de billetterie exclusives à long terme, recommençant ainsi le cycle. «

Live Nation n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’ABC News sur le procès, bien que son président, Joe Berchtold, ait par ailleurs défendu les pratiques commerciales de l’entreprise – notamment lors d’une comparution controversée devant le Congrès au début de l’année dernière.

Live Nation a publié un déclaration jeudi après le procès, affirmant, en partie, qu’il est « absurde de prétendre que Live Nation et Ticketmaster exercent un pouvoir de monopole ».

Le procès « blâme les promoteurs de concerts et les sociétés de billetterie – dont aucun ne contrôle le prix des billets – pour les prix élevés des billets », a déclaré Dan Wall, vice-président exécutif des affaires corporatives et réglementaires de Live Nation Entertainment, Inc. « Il ignore tout ce qui est en fait responsable de la hausse des prix des billets, de l’augmentation des coûts de production à la popularité des artistes, en passant par le scalping des billets en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui révèle la volonté du public de payer bien plus que le coût principal des billets. Il blâme Live Nation et Ticketmaster pour les frais de service élevés, mais l’ignore. Ticketmaster ne conserve qu’une modeste partie de ces frais. En fait, la billetterie primaire est l’une des distributions numériques les moins coûteuses de l’économie.

« La caractéristique déterminante d’un monopoleur réside dans les profits monopolistiques dérivés des prix de monopole. Live Nation ne correspond en aucun cas au profil. Les frais de service sur Ticketmaster ne sont pas plus élevés qu’ailleurs, et souvent inférieurs. Et même en tenant compte du parrainage, une activité publicitaire qui aide à maintenir les prix des billets ont baissé, la marge bénéficiaire nette globale de la société se situe dans le bas de l’échelle des sociétés rentables du S&P 500 », a déclaré Wall.

« Il est également clair que nous sommes une autre victime de la décision de cette administration de confier l’application des lois antitrust à une impulsion populiste qui rejette simplement le fonctionnement de la loi antitrust », a déclaré Wall, en partie. « Certains appellent cela ‘anti-monopole’, mais en réalité, c’est tout simplement anti-business. »

Parmi les pratiques pointées du doigt par le DOJ figurent des allégations selon lesquelles Live Nation aurait exploité sa relation avec la société Oak View Group, qui, selon le procès, se décrit comme un « marteau » pour Live Nation et aurait évité de soumissionner contre la société pour des accords exclusifs avec des artistes et des lieux majeurs. .

Selon le ministère de la Justice, la société aurait également menacé des concurrents potentiels cherchant à entrer sur le marché de la promotion de concerts et créé un climat dans lequel les propriétaires de salles craindraient de conclure des contrats avec les rivaux de Live Nation-Ticketmaster.

Live Nation-Ticketmaster est également accusé d’avoir utilisé de longs contrats d’exclusivité avec des lieux qui, selon le procès, les empêchent de passer à des systèmes de billetterie meilleurs ou moins chers et, dans certains cas, auraient même empêché les lieux d’utiliser plusieurs billetteries pour des événements.

Live Nation était déjà sous le coup d’un jugement d’accord avec le ministère de la Justice après avoir approuvé sa fusion avec Ticketmaster sous l’administration Obama en 2010 – dans des conditions qui incluaient l’interdiction à la société de menacer les salles de concert qui choisissaient de faire appel à des sociétés de billetterie concurrentes. Ce décret a été prolongé en 2019 après que le ministère ait constaté que l’entreprise avait violé ses conditions.

Le procès est le dernier d’une série d’efforts antitrust agressifs de la part de l’administration Biden, qui a apporté des efforts d’application similaires pour défier des entreprises comme Apple, Google et Amazon sur ce qu’elle prétend être des pratiques anticoncurrentielles évidentes qui ont servi à nuire aux consommateurs américains.

La Maison Blanche soutient le procès intenté par le DOJ contre Live Nation et Ticketmaster, déclarant jeudi après-midi que « bien que nous ne commentions pas des questions d’application spécifiques, le président Biden soutient fermement une application juste et rigoureuse des lois antitrust ».

« Comme l’a dit le président, le peuple américain en a assez d’être joué pour des idiots », a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, dans un communiqué.

« Le président a lancé la Force de frappe contre les prix injustes et illégaux parce qu’aucun Américain ne devrait payer des prix plus élevés ou perdre des choix parce que des entreprises enfreignent la loi et se livrent à des pratiques anticoncurrentielles. Son administration a pris des mesures pour lutter contre la cupidité des entreprises en interdisant les frais indésirables cachés – – y compris les billets d’événements – qui augmentent injustement les prix pour les familles qui travaillent dur et tentent de joindre les deux bouts », a déclaré Jean-Pierre.

Zunaira Zaki et Justin Ryan Gomez d’ABC News ont contribué à ce rapport.

Cette histoire a été mise à jour.