Le ministère de la Justice assigne à comparaître Pat Cipollone, avocat de la Maison Blanche de Trump

Pat A. Cipollone, l’avocat de la Maison Blanche sous l’ancien président Donald J. Trump qui a tenté d’arrêter certains de ses efforts les plus extrêmes pour annuler les élections de 2020, a été assigné à comparaître par un grand jury fédéral enquêtant sur les activités précédant le Capitole émeute le 6 janvier 2021, a déclaré une personne familière avec la citation à comparaître.

On ne savait pas quel grand jury avait appelé M. Cipollone à témoigner en tant que témoin. Deux sont connus pour entendre des preuves et des témoignages – l’un examinant le stratagème de certains des avocats et conseillers de M. Trump pour rassembler des listes d’électeurs qui prétendraient à tort que M. Trump était le véritable vainqueur de l’élection, et un autre axé sur le événements du 6 janvier.

Mais M. Cipollone est le plus haut responsable de la Maison Blanche travaillant pour M. Trump au cours de ses derniers jours de mandat, qui est connu pour avoir été appelé à témoigner par des enquêteurs fédéraux.