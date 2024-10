Le ministère de la Justice appelle à des sanctions contre Google dans une affaire antitrust historique : NPR

basculer la légende Léon Neal/Getty Images Europe

Le ministère de la Justice propose une série de sanctions contre Google pour garantir qu’il ne puisse plus monopoliser le marché des moteurs de recherche. Dans un document déposé mardi soir, le gouvernement a exposé son cadre pour maîtriser le géant de la technologie.

Les propositions incluent éventuellement la fin des accords exclusifs que Google a avec des sociétés comme Apple et Samsung, et l’interdiction de certains types de suivi des données. Le gouvernement a écrit qu’il envisageait des solutions « comportementales et structurelles » qui garantiraient que Google ne puisse pas utiliser son navigateur Chrome ou son téléphone Android d’une manière qui avantage son moteur de recherche, mais n’a pas précisé quelles seraient les solutions structurelles.

« Le comportement anticoncurrentiel de Google a entraîné des préjudices imbriqués et pernicieux », peut-on lire dans le dossier. Les marchés contrôlés par Google, poursuit-il, « sont indispensables à la vie de tous les Américains, qu’ils soient individus ou propriétaires d’entreprises, et l’importance de libérer efficacement ces marchés et de restaurer la concurrence ne peut être surestimée ».

Le dossier de 32 pages fait suite à la décision du juge fédéral Amit Mehta en août selon laquelle Google avait agi illégalement pour maintenir un monopole sur le marché des moteurs de recherche. Cette décision était le point culminant d’un procès antitrust intenté par le ministère de la Justice. déposé contre Google en 2020 auquel se sont joints 38 procureurs généraux des États.

Le ministère de la Justice a accusé Google d’avoir orchestré illégalement ses relations commerciales pour garantir que son moteur de recherche domine le marché. Après un Essai de 10 semaines l’automne dernier Mehta s’est prononcé en faveur du ministère de la Justice. Google a annoncé qu’il ferait appel de cette décision.

Le dossier déposé mardi par le gouvernement constitue sa première série de propositions visant à rechercher des recours contre Google. Dans le dossier, le ministère de la Justice a déclaré qu’il avait l’intention de procéder à une enquête préalable ordonnée par le tribunal pour obtenir des preuves supplémentaires pour étayer sa position. Il déposera un cadre plus affiné en novembre et Google aura l’occasion de proposer ses propres solutions en décembre.

Dans un article de blog Publié mardi soir, la vice-présidente des affaires mondiales de Google, Lee-Anne Mulholland, a écrit : « nous sommes préoccupés par le fait que le DOJ signale déjà des demandes qui vont bien au-delà des questions juridiques spécifiques à cette affaire. »

Mulholland semble interpréter la demande du gouvernement comme un appel à la dissolution des activités Chrome et Android de Google. Elle fait valoir que le développement de ces entreprises a coûté des milliards à l’entreprise. Ils sont gratuits et disposent d’un code open source qui a profité aux concurrents et aux clients, a-t-elle écrit.

« Ne vous y trompez pas : les séparer modifierait leurs modèles commerciaux, augmenterait le coût des appareils et affaiblirait Android et Google Play dans leur forte concurrence avec l’iPhone et l’App Store d’Apple », a-t-elle poursuivi.

Il s’agit d’un tournant majeur dans la régulation de la Big Tech. Les monopoles ne sont pas illégaux en soi, mais utiliser le pouvoir monopolistique pour maintenir la domination du marché est contraire à la loi.

La dernière affaire antitrust de cette ampleur à être jugée remonte à 1998, lorsque le Le ministère de la Justice a poursuivi Microsoft . Ce procès était centré sur des allégations selon lesquelles Microsoft regroupait illégalement ses différents produits d’une manière à la fois étouffant la concurrence et obligeant les gens à utiliser ses produits.

Un juge s’est alors prononcé en faveur du ministère de la Justice, affirmant que Microsoft a violé les lois antitrust et avait « un pouce oppressant sur l’échelle de la fortune compétitive ».

Au cours du dernier quart de siècle, les entreprises technologiques ont acquis un pouvoir énorme et jouent désormais un rôle crucial dans la vie quotidienne de la plupart des gens. Alphabet, la société mère de Google, est l’une des sociétés les plus valorisées au monde – valant aujourd’hui plus de 2 000 milliards de dollars – et le mot « Google » est synonyme de recherche sur Internet.

L’entreprise contrôle autour 90 % du marché américain des moteurs de recherche tandis que ses concurrents les plus proches, Bing et Yahoo, détiennent chacun environ 3 % de part de marché.

Si Mehta est d’accord avec le ministère de la Justice et décide d’imposer des limites strictes à la portée de Google, cela pourrait avoir un effet d’entraînement sur l’ensemble du secteur.

Ce que le ministère de la Justice attend de Google

L’essentiel de l’action du ministère de la Justice contre Google se concentrait sur les accords exclusifs conclus par l’entreprise avec des fabricants d’appareils, comme Apple et Samsung. Au cours du procès, des documents internes et des témoins ont révélé que Google avait payé des milliards de dollars par an pour s’assurer qu’il soit le moteur de recherche par défaut sur les smartphones, comme l’iPhone, et sur les navigateurs Web, comme Firefox de Mozilla.

Les témoignages ont révélé les sommes faramineuses que Google a versées à ses partenaires. Par exemple, rien qu’en 2021, Google a dépensé un total de 26,3 milliards de dollars pour ses transactions être le moteur de recherche par défaut. Apple avait le partenariat le plus lucratif avec Google, rapportant 18 milliards de dollars au géant de la recherche cette année-là, selon le New York Times .

Le gouvernement a fait valoir que ces accords exclusifs rendaient difficile l’entrée des concurrents et laissaient aux consommateurs moins de choix. Les avocats de Google ont fait valoir qu’il s’agissait d’accords que les partenaires du moteur de recherche avaient choisi de conclure de leur propre gré.

Le ministère de la Justice a écrit dans son dossier de mardi soir que l’un des recours qu’il évalue consiste à limiter ou à interdire les accords. « Réparer pleinement à ces préjudices nécessite non seulement de mettre fin au contrôle de Google sur la distribution aujourd’hui, mais également de garantir que Google ne puisse pas contrôler la distribution de demain », indique le dossier.

Au cours d’un essai d’un mois l’année dernière, Google a fait valoir que son moteur de recherche était le plus populaire parce qu’il constituait le meilleur produit du marché et que les gens le préféraient. Lorsque le PDG de Google, Sundar Pichai, a témoigné, il a déclaré que payer des milliards de dollars pour garantir que sa recherche soit la solution par défaut était logique.

« Nous voulons rendre l’utilisation de notre service très, très transparente et facile pour les utilisateurs », a déclaré Pichai.

Le moteur de recherche DuckDuckGo est un rival beaucoup plus petit de Google. Dans un article de blog le mois dernier, le PDG Gabriel Weinberg a écrit que restreindre les contrats exclusifs de Google uniformiserait les règles du jeu.

« Google aime prétendre que tout le monde choisit Google », a écrit Weinberg. « Mais la plupart des consommateurs ne le font pas : ils optent simplement pour la valeur par défaut. »

Dans son dossier, le ministère de la Justice indique qu’il évalue d’autres recours, tels que le contrôle de la quantité de données que Google effectue en ligne. Le gouvernement affirme que le suivi soulève de « véritables problèmes de confidentialité » qui pourraient non seulement nuire aux utilisateurs, mais aussi « priver les concurrents de toute envergure ». En outre, le ministère de la Justice a évalué les activités publicitaires de Google et a déclaré qu’il envisageait des solutions qui « créeraient davantage de concurrence et abaisseraient les barrières à l’entrée ».

Une fois que le ministère de la Justice et Google auront publié de nouvelles propositions en novembre et décembre, un autre procès aura lieu en avril prochain. Mehta présidera également cette affaire et entendra les deux parties alors qu’elles défendront leurs arguments pour d’éventuelles solutions.

Google juste terminé la majeure partie d’un autre essai intentée par le ministère de la Justice concernant ses activités publicitaires, dans laquelle le gouvernement alléguait que l’entreprise contrôlait illégalement les outils publicitaires des éditeurs et des annonceurs. Les plaidoiries finales de cette affaire sont attendues en novembre.

Le gouvernement américain a ciblé plusieurs autres grandes entreprises technologiques dans des affaires antitrust. Au cours des dernières années, il a été poursuivi Amazone , Pomme et parent Facebook Méta propriétaire de Facebook et d’Instagram, à propos de pratiques commerciales qui, selon le gouvernement, nuisent à la fois aux concurrents et aux consommateurs.

Dans son procès contre Google, le gouvernement a utilisé le procès Microsoft de 1998 comme modèle. Bill Kovacic, professeur de droit antitrust à la faculté de droit de l’Université George Washington et ancien président de la Federal Trade Commission, a déclaré à NPR en août que la victoire du ministère de la Justice contre Google pourrait ouvrir la voie à d’autres poursuites.

« Cela établit une base pour obtenir une réparation notable dans cette affaire impliquant Google », a-t-il déclaré. « Et cela donne un élan aux poursuites engagées par le ministère de la Justice et la Federal Trade Commission contre d’autres grandes entreprises technologiques. »

