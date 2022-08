Le ministère de la Justice accuse un Iranien d’avoir comploté pour tuer John Bolton

L’homme nommé dans la plainte pénale non scellée devant le tribunal fédéral de Washington, Shahram Poursafi, 45 ans, n’est pas en détention et reste à l’étranger, ont indiqué des responsables du département. S’il est capturé et condamné, il encourt jusqu’à 10 ans de prison pour avoir utilisé des installations commerciales interétatiques dans le complot et 15 ans supplémentaires pour avoir tenté de fournir un soutien matériel à un complot de meurtre transnational.