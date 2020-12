WASHINGTON (AP) – Le ministère de la Justice a dévoilé lundi des accusations accusant un expert libyen à la bombe dans l’explosion en 1988 du vol Pan Am 103 au-dessus de Lockerbie, en Écosse, une attaque qui a tué 259 personnes dans les airs et 11 autres au sol.

Les accusations ont été annoncées à l’occasion du 32e anniversaire de l’attentat à la bombe et lors de la conférence de presse finale du mandat du procureur général William Barr, soulignant son attachement personnel à une affaire qui s’est déroulée lors de son premier passage au ministère de la Justice.

Il a annoncé une série d’accusations contre deux responsables du renseignement libyens en sa qualité de procureur général par intérim il y a près de 30 ans, jurant que l’enquête se poursuivrait. Bien que Barr n’ait pas comparu à une conférence de presse depuis des mois, il a dirigé celle-ci deux jours avant son départ comme une sorte de serre-livres de carrière.

En présentant de nouvelles accusations, le ministère de la Justice réexamine une affaire qui a creusé le gouffre entre les États-Unis et la Libye, a mis à nu la menace du terrorisme international plus d’une décennie avant les attentats du 11 septembre et a produit des enquêtes mondiales et des sanctions punitives.

En 1992, le Conseil de sécurité de l’ONU a imposé des sanctions sur les ventes d’armes et les voyages aériens contre la Libye pour pousser le colonel Moammar Kadhafi, le chef du pays, à rendre les deux suspects.

Mais le gouvernement libyen a hésité à remettre les hommes aux États-Unis, sceptique quant à la possibilité de bénéficier d’un procès équitable. La Libye les a finalement renvoyés pour des poursuites devant un panel de juges écossais siégeant dans un tribunal néerlandais.

Un homme – l’ancien responsable des renseignements libyens Abdel Baset al-Megrahi – a été condamné et un deuxième suspect libyen a été acquitté de toutes les charges. Al-Megrahi a été condamné à la réclusion à perpétuité, mais les autorités écossaises l’ont libéré pour des raisons humanitaires en 2009 lorsqu’il a été diagnostiqué d’un cancer de la prostate. Il mourut plus tard à Tripoli.

Le vol Pan Am a explosé au-dessus de Lockerbie moins d’une heure après le décollage de Londres le 21 décembre 1988, en route vers New York, puis Detroit. Parmi les Américains à bord, 35 étudiants de l’Université de Syracuse rentrent chez eux pour Noël après un semestre à l’étranger.

L’attaque a été la dernière poussée de tension entre la Libye et les pays occidentaux, y compris les États-Unis. Dans les années précédant le vol, par exemple, la Libye a été accusée d’avoir bombardé une discothèque de Berlin-Ouest qui a tué deux soldats américains et blessé des dizaines d’autres.

Ce n’est qu’en 2003 que Kadhafi et la Libye ont accepté la responsabilité de la catastrophe panaméricaine, le pays prenant officiellement le blâme et concluant un accord d’indemnisation de 2,7 milliards de dollars avec les familles des victimes. Les sanctions ont été levées et, en 2006, l’administration Bush a retiré la Libye de sa liste des États sponsors du terrorisme et a rétabli les relations diplomatiques avec le pays.

Outre Barr, un autre personnage clé de l’enquête sur Lockerbie était Robert Mueller, qui était le chef des affaires criminelles du ministère de la Justice au moment où la première série d’accusations a été annoncée. Mueller deviendra plus tard directeur du FBI et avocat spécial chargé de l’enquête sur les liens entre la Russie et la campagne Trump de 2016.