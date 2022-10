Le ministère de la Justice accuse un citoyen malaisien de trafic de plus de 725 000 dollars de cornes de rhinocéros

Un citoyen malaisien a été accusé de trafic de cornes de rhinocéros d’une valeur de plus de 725 000 dollars, impliquant du braconnage illégal.

Le ministère américain de la Justice a déclaré le ressortissant malaisien Teo Boon Ching, son organisation de trafiquants et la société malaisienne Sunrise Greenland Sdn. Bhd. s’est livré au “trafic cruel d’espèces sauvages en voie de disparition et menacées et du produit d’un braconnage brutal”.

Ching s’est spécialisé dans le transport de corne de rhinocéros, d’ivoire et de pangolins d’Afrique, en utilisant des itinéraires à travers la Malaisie et le Laos vers des consommateurs au Vietnam et en Chine.

“Teo Boon Ching est accusé d’être le chef d’une entreprise criminelle transnationale faisant le trafic de cornes de rhinocéros, enrichissant les braconniers responsables de l’abattage illégal insensé de nombreux rhinocéros en voie de disparition, et favorisant le marché de ces produits illicites”, a déclaré le procureur américain Damian Williams pour le District sud de New York. “La protection de la faune en voie de disparition et la préservation de nos ressources naturelles est une priorité importante pour ce bureau. Grâce aux efforts inlassables du US Fish and Wildlife Service, cet accusé a été arrêté et amené aux États-Unis pour répondre de sa prétendue crimes.”

Ching a été accusé d’avoir participé à un complot en vue de faire le trafic de plus de 70 kilogrammes de cornes de rhinocéros d’une valeur de plus de 725 000 dollars, impliquant le braconnage illégal de nombreux rhinocéros, une espèce en voie de disparition. De plus, Ching a été accusé de blanchir le produit de ses ventes illégales de cornes de rhinocéros.

Le commerce international des cornes de rhinocéros est en grande partie interdit depuis des décennies ou très réglementé. Cependant, les cornes restent une denrée très appréciée dans certains pays. Aujourd’hui, il ne reste qu’environ 5 000 rhinocéros noirs à l’état sauvage.

Le ministère de la Justice des États-Unis a travaillé avec le US Fish and Wildlife Service, le département d’État et le gouvernement thaïlandais pour découvrir l’affaire.

“Cette extradition est un succès majeur pour la faune et les humains”, a déclaré le directeur adjoint Edward J. Grace du Bureau de l’application de la loi du FWS. Grâce à nos partenaires fédéraux et internationaux, ce trafiquant d’espèces sauvages aura désormais sa journée devant les tribunaux. Les trafiquants d’espèces sauvages dirigent des entreprises criminelles internationales complexes qui nécessitent un effort multinational d’application de la loi pour enquêter, les arrêter et les poursuivre pour leurs crimes. Je salue les efforts de nos agents spéciaux, le Département américain de la justice, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Département d’État américain et en particulier la Police royale thaïlandaise pour leur engagement à résoudre ce problème mondial qui pousse de nombreuses espèces à l’extinction.”