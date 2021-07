Le ministère de la Justice a refusé de poursuivre Wilbur Ross pour un témoignage sur la question de la citoyenneté du recensement

Le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, prend la parole lors du troisième dialogue stratégique annuel entre les États-Unis et le Qatar au département d’État à Washington, États-Unis, le 14 septembre 2020.

Gustafson a mis en doute les affirmations de Ross dans sa lettre à Schumer et Maloney.

le lettre dit que le bureau de Gustafson a déterminé que Ross n’a pas fourni au Congrès toutes les raisons pour lesquelles le département du Commerce a cherché à ajouter la question de citoyenneté au recensement. L’enquête a été « présentée et refusée pour poursuites par la section de l’intégrité publique de la division pénale du ministère de la Justice », a écrit Gustafson.

Peggy Gustafson, l’inspecteur général du département du Commerce, a révélé le refus du DOJ de porter l’affaire dans une lettre publiée lundi adressée au chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., et à la représentante Carolyn Maloney, DN.Y., qui préside le Comité de surveillance de la Chambre.

Cet agent politique n’est pas nommé dans la lettre mais semble être Thomas Hofeller, un stratège républicain qui a mené une étude montrant que l’ajout d’une question de citoyenneté pourrait stimuler les efforts de gerrymandering du GOP. Hofeller est décédé en 2018, et ses dossiers ont été rendus publics après avoir été découverts par sa fille dont il était séparé.

Le chien de garde a également cherché à savoir si les responsables avaient délibérément caché des motifs raciaux et partisans pour avoir ajouté la question, a déclaré Gustafson.

Gustafson a écrit que l’inspecteur général n’a pas été en mesure d’établir que Hofeller a joué un rôle important dans la politique publique.

L’enquête a montré que la correspondance du ministère du Commerce au ministère de la Justice contenait « du verbiage similaire à celui utilisé dans certaines parties » de l’étude non publiée de Hofeller. Mais, a-t-elle écrit, ces parties « liaient des références historiques et factuelles au recensement et n’incluaient pas les opinions du stratège politique ».

Cependant, l’enquête a déterminé que Ross n’avait pas fourni au Congrès les motivations du département du Commerce pour avoir demandé la question de la citoyenneté à au moins deux reprises en mars 2018, lors d’un témoignage devant deux comités de la Chambre.

Ross a déclaré dans son témoignage que la décision du département du Commerce de demander la question de la citoyenneté était basée « uniquement sur une demande du MJ » signée le 12 décembre 2017, a écrit Gustafson.

« Cependant, les preuves montrent qu’il y a eu d’importantes communications liées à la question de la citoyenneté entre le secrétaire de l’époque, son personnel et d’autres représentants du gouvernement entre mars 2017 et septembre 2017, ce qui était bien avant le mémorandum de demande du MJ », a écrit Gustafson.

En outre, elle a écrit que dans un mémorandum de juin 2018, Ross « a déclaré qu’il avait commencé à examiner le contenu du recensement de 2020, y compris le rétablissement de la question de la citoyenneté, peu de temps après sa nomination au poste de secrétaire ».

Gustafson a ajouté qu’il y avait également des preuves suggérant que le département du Commerce avait joué un rôle dans la rédaction du mémorandum du ministère de la Justice.

La lettre indique que l’enquête de l’inspecteur général a commencé en juin 2019, mais elle ne dit pas quand l’enquête s’est terminée, ni quand le ministère de la Justice a refusé les poursuites. La lettre est datée du 15 juillet.

Ross n’a pas pu être immédiatement joint pour commenter. Le ministère de la Justice n’a pas répondu à une demande de commentaire.

La lettre indique que certains législateurs ont reçu un rapport plus détaillé sur les conclusions de l’inspecteur général. Ce rapport n’a pas été expurgé pour diffusion publique, selon la lettre.