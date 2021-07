Le ministère de la Justice a refusé de poursuivre 82 % des suspects de crimes haineux de 2005 à 2019

Des étudiants en médecine dentaire et d’autres se rassemblent lors d’une veillée à l’Université de Caroline du Nord à la suite du meurtre de trois étudiants musulmans le 11 février 2015 à Chapel Hill, en Caroline du Nord.

Le ministère américain de la Justice a refusé de poursuivre 82 % des suspects de crimes haineux ayant fait l’objet d’une enquête de 2005 à 2019, selon un rapport publié par le département jeudi.

Le rapport fait suite aux récents efforts du procureur général Merrick Garland pour améliorer le rôle du ministère de la Justice dans la lutte contre les crimes et les incidents haineux.

En vertu de quatre lois du Code pénal américain, les crimes haineux sont définis comme des crimes commis sur la base des caractéristiques de la victime telles que la race, l’origine nationale, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, la religion ou le handicap.

Plus récemment, les rapports de crimes haineux ciblant les Américains d’origine asiatique et les insulaires du Pacifique ont augmenté pendant la pandémie, beaucoup attribuant cette augmentation à la rhétorique de l’ancien président Donald Trump qui a blâmé la Chine pour la propagation de Covid-19 aux États-Unis.

Les procureurs fédéraux ont conclu des enquêtes sur un total de 1 878 suspects de crimes haineux potentiels au cours des exercices 2005 à 2019, selon le Bureau of Justice Statistics. Cependant, seulement 17% des suspects ont été poursuivis par des avocats américains tandis que 1% ont vu leurs affaires classées par des magistrats juges américains.

Le rapport a cité des preuves insuffisantes comme la raison la plus courante pour laquelle les crimes haineux ont été refusés pour des poursuites. Les décisions de poursuivre les crimes haineux relèvent généralement du bureau des procureurs des États-Unis dans les 94 districts judiciaires du pays.

Le ministère de la Justice n’a pas immédiatement répondu à la demande de CNBC de commenter les conclusions du rapport.

Le président Joe Biden a signé un projet de loi en mai cela ordonnerait au ministère de la Justice d’accélérer l’examen des crimes haineux liés à la pandémie et de fournir plus de ressources aux forces de l’ordre locales pour suivre les incidents.

En mai, Garland a annoncé son propre plan en six étapes pour lutter contre les crimes haineux. Cela comprend l’augmentation des ressources et de la coordination, la facilitation de l’examen accéléré des crimes haineux et l’augmentation des capacités d’accès linguistique du ministère pour éliminer l’obstacle du signalement des incidents, entre autres.

« Depuis sa fondation, le ministère de la Justice a cherché à lutter contre les actes illégaux de haine », a déclaré Garland dans le mémo décrivant le plan en mai. « En tant que membres du Ministère, nous devons poursuivre et tirer parti de ce travail dans toute la mesure du possible. »

Le plan de Garland ordonne également aux procureurs américains de tout le pays de « construire la confiance » avec les communautés qu’ils servent pour augmenter le signalement des crimes haineux et de désigner des procureurs pénaux et civils locaux pour servir de coordinateurs des droits civils.

Bien que le rapport ait révélé de faibles taux de poursuites pour les suspects fédéraux de crimes de haine, il a également constaté que les crimes de haine poursuivis par les procureurs sont largement couronnés de succès. Le taux de condamnation pour tous les crimes haineux est passé de 83 % de 2005 à 2009 à 94 % de 2015 à 2019.