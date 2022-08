Le ministère de la Justice a fait un geste dans le meurtre par la police de Breonna Taylor

Plus de deux ans après la mort de Breonna Taylor, les policiers impliqués dans la recherche du mandat qui a conduit à son meurtre ont finalement été inculpés – par le ministère fédéral de la Justice.

Dans une annonce inattendue jeudi, le département a inculpé quatre agents actuels et anciens du département de police du métro de Louisville de crimes fédéraux en relation avec la fusillade policière de Breonna Taylor.

Des policiers ont tiré et tué la femme noire de 26 ans à son domicile le 13 mars 2020 à Louisville, Kentucky, alors qu’ils exécutaient un mandat de perquisition lié à une enquête sur la drogue. Taylor dormait lorsque les policiers ont fait irruption dans son appartement cette nuit-là avec un «mandat d’interdiction de frapper» et ont tiré 32 coups de feu.

Le meurtre de la police a incité des manifestations nationales qui se sont poursuivies pendant plus de deux ans. Les procureurs du Kentucky n’ont accusé aucun des policiers de la mort de Taylor. Un officier a été inculpé de mise en danger gratuite pour avoir tiré dans un appartement voisin, mais en mars, un jury l’a déclaré non coupable. La ville a réglé un procès de 12 millions de dollars avec la famille de Taylor en 2020, et en 2021, le ministère de la Justice a lancé une enquête sur des allégations d’inconduite systémique de la part du département de police de Louisville.

Maintenant, le ministère de la Justice allègue que des membres de l’unité d’enquêtes sur place du département de police du métro de Louisville, qui, selon la police, a été formée pour réduire la violence dans une zone à forte criminalité, mais a fait l’objet d’un examen minutieux pour être une «unité de police voyou» présumée, a falsifié l’affidavit qui a servi à obtenir le mandat de perquisition du domicile de Taylor. Pour obtenir le mandat de perquisition, les agents ont fait de fausses déclarations, omis des faits et se sont appuyés sur des informations obsolètes, affirme le département. Ensuite, selon les procureurs, après la mort de Taylor, ils ont conspiré pour dissimuler leurs actions.

Lors d’une conférence de presse, le procureur général Merrick Garland a déclaré que cet acte violait les lois fédérales sur les droits civils. « Breonna Taylor devrait être en vie aujourd’hui », a déclaré Garland.

Le premier acte d’accusation accuse l’ancien détective Joshua Jaynes et l’actuel sergent Kyle Meany d’infractions fédérales aux droits civils et d’entrave pour avoir préparé et approuvé un faux affidavit de mandat de perquisition.

Le deuxième acte d’accusation accuse l’ancien détective Brett Hankison d’infractions aux droits civils pour avoir tiré avec son arme de service dans la maison de Taylor à travers une fenêtre couverte et une porte vitrée couverte. Le département accuse également l’actuel détective Kelly Goodlett d’avoir conspiré avec Jaynes pour falsifier le mandat de perquisition et dissimuler leurs actions par la suite.

Les militants de la justice sociale ont qualifié cette annonce de victoire, bien que beaucoup aient reconnu que les accusations criminelles ne pourraient jamais réparer le mal causé. La mère de Taylor, Tamika Palmer, a écrit: “Ils ont dit que cela ne pouvait pas être fait et ne le serait pas, mais ils ne savaient pas que je pouvais et que je resterais debout pendant 874 jours”, notant le nombre de jours qui se sont écoulés depuis la mort de Taylor.

Étant donné que la police est rarement poursuivie pour avoir tiré sur des civils au travail, la décision du ministère de la Justice d’inculper les agents est rare. Voici ce que la décision pourrait signifier pour la lutte pour la justice pour Breonna Taylor et pour les quatre officiers actuels et anciens.

Ce que signifient les frais

Le 13 mars, la police de Louisville avait un mandat pour entrer et fouiller la maison de Taylor parce qu’ils pensaient qu’un suspect dans leur enquête sur la drogue recevait des colis au domicile de Taylor. Cependant, l’homme qu’ils recherchaient, Jamarcus Glover – un homme avec lequel Taylor était sorti il ​​y a des années mais avec qui il n’entretenait pas d’amitié – ne résidait pas dans l’appartement de Taylor et était détenu ailleurs.

Le ministère de la Justice allègue que le mandat de perquisition était invalide. Jaynes et Meany ont délibérément privé Taylor de ses droits constitutionnels lorsqu’ils ont rédigé et approuvé un faux affidavit pour obtenir un mandat de perquisition pour le domicile de Taylor, selon le département.

L’acte d’accusation allègue que les deux hommes savaient que l’affidavit “contenait des déclarations fausses et trompeuses, omettait des faits matériels, s’appuyait sur des informations périmées et n’était pas étayé par une cause probable”, selon la déclaration du DOJ. Il allègue également que parce que Jaynes et Meany savaient que le mandat de perquisition serait exécuté par des agents armés, ils savaient également que cela pourrait créer une situation mortelle pour les agents et toute personne à l’intérieur de la maison de Taylor.

Le 12 mars 2020, des agents de l’Unité des enquêtes basées sur le lieu ont demandé cinq mandats de perquisition qui, selon eux, étaient liés à un trafic de drogue présumé dans le quartier West End de Louisville. Quatre des mandats de perquisition visaient ce quartier, mais le cinquième concernait la maison de Taylor, située à 10 miles du West End, selon le ministère de la Justice.

L’acte d’accusation poursuit en alléguant que l’affidavit affirmait à tort que les agents avaient vérifié que leur cible dans l’opération présumée de trafic de drogue, Glover, avait reçu un colis à l’appartement de Taylor.

Le premier acte d’accusation accuse également Jaynes de complot pour dissimuler le faux affidavit du mandat après la mort de Taylor et d’avoir fait de fausses déclarations aux enquêteurs. Jaynes aurait travaillé avec Goodlett pour ce faire, que le ministère de la Justice a également accusé de complot. Le département allègue que les deux officiers se sont rencontrés dans un garage en mai 2020 et ont convenu de raconter aux enquêteurs une fausse histoire.

Et lorsque le mandat a été signifié, la situation est devenue mortelle.

Les agents qui ont effectué la perquisition n’étaient pas au courant des déclarations fausses et trompeuses utilisées pour obtenir le mandat, selon le ministère de la Justice. Lorsqu’ils sont arrivés à l’appartement de Taylor ce soir-là, ils ont défoncé la porte. Taylor était à la maison avec son petit ami, Kenneth Walker, qui possédait une arme de poing. Croire un intrus entrait dans l’appartement, il a tiré un coup de feu et a frappé le copilote à la porte. Deux officiers – Jonathan Mattingly et Myles Cosgrove — puis a immédiatement tiré un total de 22 coups de feu dans les appartements, dont l’un a frappé Taylor à la poitrine et l’a tuée.

Le ministère de la Justice a porté des accusations contre un seul des officiers – Hankison – qui a tiré cette nuit-là. Les deux accusations de droits civils contre Hankison contenues dans le deuxième acte d’accusation allèguent qu’il a utilisé «une force excessive anticonstitutionnelle» lorsqu’il a tiré avec son arme dans l’appartement de Taylor.

Il a tiré 10 autres coups de feu après que Taylor ait déjà été abattu. Ses balles ont traversé l’appartement de Taylor et traversé le mur jusqu’à l’appartement de son voisin. Les actions de Hankison «impliquaient une tentative de meurtre», allègue le département.

Pourquoi tous les officiers étaient auparavant libres

Le procureur général du Kentucky, Daniel Cameron, le procureur spécial qui a mené l’enquête de l’État sur la fusillade de la police, n’a recommandé au grand jury que des accusations de mise en danger gratuite pour Hankison, l’un des trois officiers qui ont tiré dans l’appartement de Taylor.

Comme je l’écrivais en 2020, “cette seule accusation était la seule que les jurés étaient autorisés à considérer” et il s’agissait de mettre en danger les voisins, pas Taylor ou son petit ami. Les jurés n’ont pas été invités à déterminer si l’un des officiers avait commis un meurtre ou un homicide involontaire coupable à l’égard de Taylor. Alors que le grand jury a inculpé Hankison des accusations de mise en danger gratuite en septembre 2020, un jury l’a déclaré non coupable des trois chefs d’accusation.

Les nouvelles accusations du ministère de la Justice contre Hankison alléguaient un usage excessif de la force à l’égard de Taylor et de son petit ami, ce qui n’était pas inclus dans l’affaire du Kentucky. Le ministère de la Justice a déjà mené une enquête civile sur le gouvernement du métro de Louisville et le département de police du métro de Louisville, que Garland a annoncé en avril 2021, pour examiner les allégations d’inconduite policière systémique.

Le nom de Taylor est devenu et reste un cri de ralliement pour les efforts de justice raciale à travers le monde. Le meurtre a également renouvelé l’attention sur le mouvement #SayHerName, qui cherche à attirer l’attention sur les nombreuses femmes noires qui sont tuées aux mains de la police mais qui sont généralement ignorées dans la lutte pour la justice.

Le règlement de 12 millions de dollars entre Louisville et la famille de Taylor comprenait un ensemble de réformes de la police, telles que l’envoi de travailleurs sociaux pour aider la police et l’incitation des policiers à vivre dans les communautés qu’ils patrouillent. À la suite du meurtre, le conseil du métro de Louisville a également voté à l’unanimité pour adopter la «loi de Breonna», qui interdit l’utilisation de mandats d’interdiction de frapper.

Les accusations de droits civils sont passibles d’une peine maximale de prison à vie si la violation implique une tentative de meurtre ou entraîne la mort. Les chefs d’entrave sont passibles d’une peine maximale de 20 ans, et les chefs d’accusation de complot et de fausses déclarations sont passibles d’une peine maximale de cinq ans.