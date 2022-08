Le ministère de la Justice a déclaré mener de nouvelles interviews dans le cadre d’une enquête sur la technologie publicitaire de Google

Le ministère de la Justice a mené ces dernières semaines de nouvelles interviews dans le cadre de son enquête sur la technologie publicitaire de Google, signe qu’il se rapproche peut-être du dépôt de sa deuxième plainte antitrust contre l’entreprise, ont déclaré trois personnes au courant de l’affaire.

Le ministère de la Justice a enquêté pendant plus d’un an pour savoir si Google abusait de sa domination sur les technologies imbriquées qui diffusent des publicités en ligne. Ses avocats discutent à nouveau avec les éditeurs et les concurrents de Google pour recueillir de nouveaux éléments, confirmer les preuves et tester sa théorie juridique avant un éventuel procès, ont déclaré les personnes, qui n’étaient pas autorisées à discuter de questions confidentielles.

Une porte-parole du ministère de la Justice n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Bloomberg rapporté plus tôt les réunions du ministère de la Justice.