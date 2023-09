Le ministère de la Défense et l’administration des petites entreprises lancent l’initiative SBICCT (Small Business Investment Company Critical Technologies)

Le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III et l’administratrice de la Small Business Administration (SBA) Isabella Casillas Guzman ont annoncé le déploiement de l’initiative Small Business Investment Company Critical Technology (SBICCT), un effort conjoint entre la SBA et le ministère de la Défense (DoD) pour accroître les investissements de capitaux privés dans les technologies critiques qui renforcent notre sécurité économique et nationale.

SBICCT est la première initiative dans le cadre du partenariat historique SBA-DoD, lancé par le secrétaire et l’administrateur en décembre 2022, visant à accroître les investissements du secteur privé dans les technologies au niveau des composants et les processus de production vitaux pour les intérêts de sécurité nationale des États-Unis.

Plus précisément, l’initiative SBICCT associera des capitaux privés à des prêts garantis par le gouvernement fédéral pour accroître les investissements dans les domaines technologiques critiques du DoD. L’Office of Strategic Capital (OSC) du DoD et l’Office of Investment and Innovation (OII) de la SBA mettront en œuvre ce partenariat, associant l’expérience de la SBA dans l’exécution de son programme établi et très réussi de Small Business Investment Company (SBIC) avec les solides connaissances scientifiques et techniques du DoD. mission d’expertise et de sécurité nationale.

« Pour conserver notre avantage concurrentiel, les États-Unis doivent continuer à exploiter leurs atouts inégalés : leurs marchés de capitaux privés, leur base de fournisseurs de sécurité nationale et leur écosystème technologique dynamique. Conformément à la stratégie de défense nationale, l’initiative SBICCT permettra davantage au DoD de travailler avec le gouvernement et le secteur privé pour créer des avantages durables pour les combattants et pour les contribuables », a déclaré le secrétaire d’État Lloyd J. Austin III.

L’initiative SBICCT démontrera la puissance des partenariats public-privé pour développer et moderniser notre base de fournisseurs de sécurité nationale, renforçant ainsi notre sécurité nationale et économique durable.

Pour plus d’informations sur l’initiative SBICCT et les critères de candidature, veuillez visiter le Site Internet de la SBA.

À propos du Bureau du capital stratégique

Créé par le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III le 1er décembre 2022, l’Office of Strategic Capital a pour mission de garantir que le futur combattant dispose des capacités dont il a besoin en attirant et en orientant les capitaux privés vers les technologies critiques pour la sécurité nationale. Suivez les travaux de l’Office of Strategic Capital sur https://www.cto.mil/osc/.