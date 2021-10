Le ministère de la Défense enquête sur un Marine qui a assisté à un rassemblement organisé par l’ancien président Donald Trump samedi après avoir affirmé qu’il était le Marine qui « a tiré le bébé par-dessus le mur » en Afghanistan, une référence à un clip viral montrant un Marine américain hissant un petite fille sur une clôture en fil de fer rasoir à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul.

Le chaos et la peur des gens témoignent du rôle de la communauté internationale dans la chute d’AFG et son abandon ultérieur du peuple afghan. L’avenir de l’AFG a été décidé pour son peuple sans le vote de son peuple et maintenant ils vivent à la merci d’un groupe terroriste. #Kaboul pic.twitter.com/k4bevc2eHE – Omar Haidari (@OmarHaidari1) 19 août 2021

Cpl. Hunter Clark a fait cette déclaration lors du rassemblement de Trump à Perry, en Géorgie.





« Hé, je m’appelle Lance Cpl. Chasseur Clark. Je viens de Warner Robins, en Géorgie. Je suis le gars qui a tiré le bébé par-dessus le mur, et c’est probablement l’une des plus grandes choses que j’aie jamais faites de toute ma vie », a-t-il déclaré à l’époque. «Je veux juste remercier tout le soutien de vous tous. Cela signifie vraiment beaucoup, et je suis heureux d’être à la maison aujourd’hui. Merci. »

« La 24e Marine Expeditionary Unit a ouvert une enquête de commandement concernant Lance Cpl. La présence de Hunter Clark à l’événement le week-end dernier pour déterminer si des politiques du DoD ont été violées », a déclaré le capitaine Kelton Cochran, porte-parole de la 24e Marine Expeditionary Unit, notant que « le Marine identifié dans cette image particulière n’était pas Lance Cpl. Clark. »