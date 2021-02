Après avoir été rejetées pendant des décennies, les armes à micro-ondes commencent à être considérées comme une menace militaire sérieuse – incitant le ministère de la Défense à émettre une demande pour équiper les soldats américains de détecteurs pour ce qu’il a appelé «une menace croissante sur le champ de bataille».

Les armes, dont certaines provoquent des sensations de brûlure, ont déjà été envisagées pour une utilisation sur le sol américain. En juin, un policier fédéral avait demandé un rayon de chaleur micro-ondes de la taille d’un camion pour disperser les manifestations de Black Lives Matter. L’administration Trump a envisagé d’utiliser ce même dispositif contre des demandeurs d’asile en 2018.

Maintenant, le département de la Défense veut que les soldats américains soient équipés de détecteurs d’armes à micro-ondes. Cela a été présenté dans un appel d’offres du 9 décembre pour «un détecteur d’exposition d’armes à radiofréquence (RF) portable à faible coût, de faible poids et de petite taille», spécifiant les micro-ondes à haute fréquence, qui provenait du programme de santé de la défense du ministère de la Défense.

L’intérêt du Département de la Défense pour la détection des armes à micro-ondes vient alors qu’Israël, la Chine et la Russie inventeraient leurs propres versions d’un «système de déni actif» à rayonnement micro-ondes que les États-Unis ont lancé il y a deux décennies. Les États-Unis continuent de développer la technologie: un laboratoire de recherche de l’armée de l’air déploie une «arme électromagnétique contre-essaim», appelée THOR, pour faire frire les drones en plein vol. Un prototype d’arme à micro-ondes de la Marine montée sur un support de canon standard a été dévoilé en 2018. La nécessité de désactiver les drones est devenue plus réelle avec la guerre d’automne entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, que le premier a remportée avec des flottes de drones décimant les défenses de ce dernier.

Puis, en décembre, un nouveau rapport a suggéré que ces armes pourraient causer des lésions neurologiques. Le rapport critiqué des Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine a suggéré que les armes étaient l’explication «la plus plausible» des blessures neurologiques déroutantes observées chez au moins 15 membres du personnel diplomatique et leurs familles à Cuba en 2016 et 2017.

«Sans modèles connus de [radiofrequency] blessure pour guider le diagnostic, il sera difficile de différencier [microwave] blessures causées par d’autres sources courantes de maladies et de blessures telles que le coup de chaleur », indique la demande de programme de détection d’armes à micro-ondes de l’agence de défense, qui se termine dans environ deux semaines. «Cette symptomologie ambiguë est aggravée par la nature transitoire de l’énergie RF. Sans capteur, il est possible qu’aucune preuve résiduelle d’attaque RF ne soit disponible. »

Le département de la Défense a refusé de commenter le contrat du détecteur. Cependant, les experts contactés par BuzzFeed News ont suggéré que l’intérêt militaire grandissant pour les armes à micro-ondes pourrait provenir de l’avènement des armes à zapping par drone et du rapport NASEM. La technologie, ont-ils ajouté, est digne de mention en tant que nouvelle préoccupation du champ de bataille au 21e siècle.

«Je suppose que bien que les États-Unis n’aient jamais déployé ces armes dans un théâtre de guerre, il y a une crainte que d’autres acteurs le fassent», a déclaré Andrew Wood du Centre australien de recherche sur les bioeffets électromagnétiques par courrier électronique. Ils peuvent facilement être dissimulés derrière des écrans en tissu, a-t-il ajouté, de sorte que le personnel militaire américain éprouvant des sensations de brûlure, par exemple, pourrait avoir besoin d’un détecteur pour savoir si quelqu’un d’autre pointe une arme à micro-ondes sur eux.

La demande du contrat pour un capteur portable qui peut tenir dans une pochette de chargeur de fusil et peut être attaché à un gilet indique également des préoccupations concernant l’exposition accidentelle aux micro-ondes par les travailleurs des sites de test militaires, a déclaré l’épidémiologiste environnemental Marloes Eeftens de l’Institut tropical et de santé publique suisse BuzzFeed News par e-mail.

Malgré la sensation de brûlure que l’on peut ressentir lorsqu’ils sont dans le faisceau d’une arme «semblable à un rayon de chaleur», Eeftens a averti qu’il serait difficile de déterminer si un champ de micro-ondes concentré était à blâmer. «Vous sortirez sans notes, il est donc difficile de déterminer objectivement si et à quel point une personne a été réellement exposée», a-t-il déclaré.

Il existe des détecteurs pour d’autres types d’ondes radiofréquences que les micro-ondes décrits dans la sollicitation de contrat du ministère de la Défense, a déclaré Paul Elliot de Magnetic Sciences Inc. à Acton, Massachusetts, à BuzzFeed News. Ils sont généralement destinés aux personnes qui travaillent avec l’électronique.

«Les choses que nous vendons sont de la taille d’une brique, ou au moins une demi-brique», a-t-il déclaré. «Vous n’en porteriez pas.»

Alors que les micro-ondes induisant des températures élevées, comme celles que l’on trouve dans les fours, peuvent cuire les aliments et provoquer des brûlures, la question de savoir si les effets neurologiques sur la santé peuvent résulter d’effets moins puissants a longtemps manqué de preuves et a fait l’objet des types de théories du complot observées aujourd’hui sur les téléphones portables 5G.

Les expériences de l’US Air Force ont fixé des limites sur les expositions aux micro-ondes humaines dans les années 1970 lors d’études sur les impulsions électromagnétiques vues d’explosions nucléaires. Ces normes ont été largement adoptées depuis, mais un rapport technique de l’OTAN de 2018 a qualifié ces limites de scientifiquement injustifiées, affirmant qu’elles n’étaient étayées par aucune expérience montrant des blessures. Un rapport de chercheurs français de l’année dernière selon lequel les micro-ondes pulsées de faible puissance étaient associés au cancer et aux changements de comportement chez les rats a soulevé une fois de plus la question des effets sur la santé, en particulier avec des systèmes tels que THOR maintenant envisagés pour une utilisation sur le terrain contre les drones.

«Je ne m’attends pas à des problèmes de sécurité majeurs pour les personnes dans les faisceaux, mais d’un autre côté, la quantité de recherche sur les effets biologiques de ces légumineuses est limitée», a déclaré le bio-ingénieur Ken Foster, de l’Université de Pennsylvanie. «Si l’armée veut déployer ces armes, il vaudrait mieux qu’elle fasse de bonnes études de sécurité.»