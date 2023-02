LE ministère de la Défense a dépensé 31 000 £ de l’argent des contribuables pour des biscuits chics hors de prix.

Le département à court d’argent achète les biscuits depuis 2016 dans le cadre d’un contrat de restauration PFI.

Le ministère de la Défense a payé jusqu’à 70% de plus que le prix Amazon Prime pour les mêmes vélos

Il a payé jusqu’à 70% de plus que le prix Amazon Prime pour les mêmes biscuits aux pépites de chocolat Meredith et Drew, les tourbillons de sablés et les croquants à l’avoine.

Les mêmes experts en approvisionnement de la défense derrière des dépenses excessives de plusieurs milliards de livres sur les chars, les navires et les avions, ont payé 18p à 25p pour les biccies qui coûtent 14p chacun en ligne.

Au total, ils ont surpayé de 10 000 £ depuis 2016.

Les biscuits en paquets de deux ont été servis au siège du MoD à Londres.

L’ancien ministre conservateur des Forces armées, Mark François, a déclaré: «Des miettes! Nous ne pouvons même pas faire une bonne affaire sur un paquet de biscuits.

Le ministre fantôme de la Défense du Labour, Luke Pollard, a déclaré: «Cela prend vraiment le biscuit.

“Nos forces armées retirent des miettes de la table tandis que les ministres gaspillent de l’argent en biscuits.

“S’ils ne peuvent pas acheter des biscuits d’un bon rapport qualité-prix, quelle chance avons-nous d’en avoir pour leur argent sur du matériel militaire ?”

Le ministère de la Défense a insisté sur le fait qu’il était “engagé à offrir un bon rapport qualité-prix” et dans le cadre du contrat, “des rafraîchissements limités sont fournis par l’entrepreneur lors d’un petit nombre de réunions”.

La révélation intervient alors que le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, cherche une augmentation de 10,6 milliards de livres sterling au cours des deux prochaines années pour la sécurité de la Grande-Bretagne et pour honorer ses engagements.

Mais un examen des menaces à la sécurité, qui devait être publié avant le budget, risque d’être encore retardé par des querelles.

Les initiés disent qu’il en est à son deuxième projet autour de Whitehall et qu’il ne sera peut-être pas vu avant la fin mars.