Le ministère chinois rejette le rapport de CNN sur une fuite radioactive dans une centrale nucléaire comme « PAS VRAI »

Le ministère a publié une interview de « le responsable du ministère de l’Écologie et de l’Environnement (Administration nationale de la sûreté nucléaire) » qui a répondu aux questions des journalistes, sur son site Internet mercredi, sans donner le nom du responsable. La publication fait référence au rapport de CNN sur la centrale nucléaire de Taishan dans la province du Guangdong qui a été publié lundi.

Dans le rapport, CNN a déclaré que le gouvernement américain avait évalué une fuite signalée dans une centrale nucléaire chinoise, après une « La société française dont une partie possède et aide à exploiter l’installation a averti d’une menace radiologique imminente. » Le rapport a poursuivi en affirmant que l’autorité de sûreté nucléaire chinoise augmentait les limites acceptables pour la détection des rayonnements à l’extérieur de la centrale nucléaire de Taishan afin d’éviter d’avoir à la fermer, citant une lettre de la société française au département américain de l’Énergie.

Le ministère chinois a réfuté l’allégation d’une fuite radioactive. Le responsable de l’interview a confirmé qu’une augmentation du niveau de radioactivité a été enregistrée dans l’une des unités de l’usine (le circuit primaire de l’unité 1) et « est complètement différent d’un accident de fuite radiologique. » Le ministère explique que l’augmentation est à l’intérieur d’un réacteur et est principalement liée à l’endommagement des barres de combustible, qui est un phénomène inévitable et courant qui se produit pendant la fabrication, le transport et le chargement du combustible. Les deux barrières de sécurité radioactive du réacteur – le circuit de refroidissement et l’étanchéité de l’enceinte de confinement – répondent aux exigences et sont sûres, ce qui signifie qu’il n’y a pas de risque de fuite radioactive, insiste-t-il. Le ministère a déclaré que le niveau de rayonnement à l’extérieur de la centrale était normal, ce qui confirme qu’il n’y a pas eu de fuite et qu’il a garanti la sécurité de fonctionnement de la centrale nucléaire.

Le ministère a également rejeté l’affirmation de CNN selon laquelle l’Administration nationale de la sûreté nucléaire a approuvé une augmentation de la limite acceptable de détection des rayonnements à l’extérieur de la centrale nucléaire de Taishan afin d’éviter d’avoir à la fermer comme « pas vrai ».

L’Administration nationale de la sûreté nucléaire n’a pas approuvé d’augmentation de la limite acceptable de détection des rayonnements à l’extérieur de la centrale nucléaire de Taishan.

Il explique que la National Nuclear Safety Administration a examiné et approuvé les limites pertinentes pour l’activité spécifique du gaz rare utilisé comme réfrigérant dans le réacteur – « une limite utilisée pour la gestion de l’exploitation qui n’a rien à voir avec la détection des rayonnements externes de la centrale nucléaire. Le concept du rapport de CNN est faux », lit la déclaration.

Le ministère indique qu’il continuera à surveiller de près le niveau de radioactivité du circuit primaire de l’unité 1 de la centrale nucléaire de Taishan, renforcera la surveillance sur site et la surveillance environnementale, et maintiendra également la communication avec l’Agence internationale de l’énergie atomique et le régulateur français de la sûreté nucléaire. autorité.

La centrale nucléaire de Taishan possède deux réacteurs européens avancés à eau pressurisée et est exploitée en joint-venture entre le fournisseur d’énergie français EDF et China General Nuclear Power Group (CGN).

EDF a déclaré qu’il y avait un « problème de performance » avec l’accumulation de gaz rares (krypton et xénon, selon l’agence de presse AFP) qui sont utilisés pour refroidir le réacteur et ont des qualités radioactives. Le problème – un « phénomène connu, étudié et prévu dans les modes opératoires du réacteur », a été résolu, a déclaré Reuters citant la société.

« Nous ne sommes pas dans un scénario d’accident avec un cœur en fusion », a déclaré à l’AFP un porte-parole d’EDF. La CGN, gérée par l’État, a également déclaré que les opérations de l’usine respectaient les règles de sécurité et que l’environnement était sûr.

L’organisme de surveillance atomique de l’ONU, l’Agence internationale de l’énergie atomique, a déclaré qu’il n’avait aucune indication qu’un incident radiologique s’était produit.

Le rapport de CNN a déclaré que l’administration Biden pensait que l’installation n’était pas encore à un « niveau de crise » et que les responsables américains estimaient que la situation ne constituait pas une menace grave pour la sécurité des travailleurs de l’usine ou du public chinois pour le moment.

