Le ministère chinois du Commerce scrute de plus près les investissements étrangers

Au cours des dernières années, les États-Unis ont accru leur surveillance des investissements chinois dans le pays, bien que les entreprises américaines aient été confrontées à beaucoup plus de restrictions quant aux endroits où elles peuvent investir en Chine.

Bien que la brève mention du système d’examen – à la page 43 du document de 46 pages – ne représente pas nécessairement une nouvelle action des autorités chinoises, la référence indique que les investissements étrangers en Chine peuvent faire l’objet d’un examen plus approfondi.

Les priorités du ministère pour les cinq prochaines années – rendues publiques cette semaine – incluent une référence aux « Mesures d’examen de la sécurité des investissements étrangers » qui sont entrées en vigueur en janvier. Celles-ci mesures exigent généralement un examen préalable des plans d’investissement étranger liés à l’armée chinoise et aux produits agricoles, énergétiques et technologiques importants.

BEIJING — Le ministère chinois du Commerce prévoit d’examiner de plus près les investissements étrangers sur la base de la sécurité nationale.

Le plan du ministère du Commerce a souligné la nécessité de répondre à l’impact des tensions commerciales avec les États-Unis, tout en renforçant la collaboration avec les États américains et les gouvernements locaux.

Le document fait suite à la publication du 14e plan quinquennal du gouvernement central en mars. Pékin publie ces priorités de développement économique tous les cinq ans, et les départements gouvernementaux et les autorités locales publient par la suite des détails sur la manière dont ils prévoient de mettre en œuvre les objectifs nationaux.

Cependant, le ministère a également déclaré qu’il élargirait les domaines dans lesquels les capitaux étrangers pourraient investir, y compris des domaines stratégiques tels que les télécommunications, Internet, l’éducation et les soins de santé. Le ministère a déclaré qu’il assouplirait davantage la capacité des étrangers à faire des investissements stratégiques dans des sociétés cotées en bourse.

Dans une section sur la prévention des risques liés aux investissements étrangers, le ministère du Commerce a déclaré qu’il « améliorerait le système d’examen de la sécurité nationale pour les investissements étrangers et ouvrirait des enquêtes de sécurité sur les investissements étrangers qui affectent ou pourraient affecter la sécurité nationale ». C’est selon une traduction CNBC du texte chinois.

Le ministère prévoit une croissance annuelle moyenne de 5% des ventes au détail jusqu’en 2025, la partie vendue en ligne augmentant à un rythme légèrement plus rapide de 7,6%. Les importations et les exportations de marchandises augmenteront probablement en moyenne de 2% par an jusqu’en 2025, selon le plan.

Dans l’ensemble, le ministère a souligné comment il travaillerait pour développer le marché intérieur chinois, conformément au plan de « double circulation » de Pékin.