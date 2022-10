Le ministère britannique de l’Éducation supprime l’association caritative pour enfants transgenres de l’orientation scolaire après plusieurs scandales

Le ministère britannique de l’Éducation a retiré une organisation caritative pour enfants transgenres en tant que ressource de santé mentale et de bien-être des directives officielles du gouvernement après que l’organisation a été mêlée à plusieurs reprises à des scandales.

Mermaids, une organisation à but non lucratif dont le site Web indique qu’elle “soutient les enfants, les jeunes et leurs familles transgenres, non binaires et de genre divers depuis 1995”, a été retirée des directives du Royaume-Uni le 11 octobre, selon un site gouvernemental.

Les sirènes se sont retrouvées à plusieurs reprises dans l’eau chaude, plus récemment après la démission d’un administrateur du conseil d’administration ce mois-ci à la suite d’un discours déterré de 2011 qu’il a prononcé devant B4U-Act, une organisation basée dans le Maryland qui promeut les services aux personnes sexuellement attirées par les mineurs.

Les parents ont également exprimé leur inquiétude après qu’il a été révélé que les enfants sur le forum en ligne des sirènes essayaient de déplacer les conversations sur les traitements hormonaux expérimentaux et les chirurgies sur des plateformes moins étroitement surveillées, selon le Times de Londres.

DES PARENTS CHRÉTIENS GAGNENT AU TRIBUNAL APRÈS L’ÉCOLE ÉTIQUETÉ UN FILS DE 6 ANS POTENTIELLEMENT « TRANSPHOBE »

Les sirènes ont été au ras de l’argent des contribuables, mais la Loterie nationale a récemment suspendu sa subvention de 500 000 £ alors que l’organisation à but non lucratif fait l’objet d’une enquête par la Charity Commission du pays au milieu d’allégations selon lesquelles elle fournirait des “ligatures de poitrine” à des filles aussi jeunes que 13 ans derrière le dos de leurs parents , selon le Temps de Londres .

Les sirènes n’ont pas répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital au moment de la publication.

Les sirènes ont également été répertoriées comme une ressource au Royaume-Uni. Lignes directrices pour les transgenres des écoles de Cornwallqui ont été initialement publiés en 2015. Les directives, qui ont été adoptées par de nombreuses écoles à travers le Royaume-Uni, suggèrent la meilleure façon de mettre en œuvre des toilettes non sexistes et encouragent également l’acceptation du travestissement et de la transition sexuelle chez les enfants.

Les directives sont en cours de réévaluation après que le gouvernement s’est récemment installé devant un tribunal avec des parents chrétiens Nigel et Sally Rowe qui avait poursuivi le ministère britannique de l’Éducation après qu’une école primaire eut qualifié leur fils de “transphobe” alors qu’il avait 6 ans.

L’ADMINISTRATEUR DE LA CHARITÉ DES ENFANTS TRANSGENRES Démissionne APRÈS UN DISCOURS DÉCOUVERT AU GROUPE POUR LES PERSONNES ATTIRÉES PAR DES MINEURS

Andrea Williams, directrice générale du Christian Legal Center qui représentait les Rowes, a salué la récente décision du ministère de l’Éducation de vider les sirènes de ses conseils.

“Nous sommes ravis de voir ce changement mineur mais important. Cela n’aurait pas été possible sans la contestation courageuse de Nigel et Sally Rowe de la position du ministère de l’Éducation, étayée par de nombreuses preuves”, a déclaré Williams dans un communiqué fourni à Fox News Digital. “Le gouvernement doit suivre et mettre fin à sa politique” d’inclusion à tout prix “.”

L’AUMÔNIER DE L’ÉCOLE ROYAUME-UNI POURSUITE APRÈS AVOIR ÉTÉ RENVOYÉ, SIGNALÉ COMME TERRORISTE POUR UN SERMON INTERROGEANT DES MILITANTS LGBTQ

Williams a poursuivi en disant qu’une partie du problème de l’idéologie transgenre poussée parmi les écoliers émerge de l’Église d’Angleterre, qui, selon elle, soutient toujours l’idéologie des sirènes dans leurs conseils intitulés “Valoriser tous les enfants de Dieu.”

Williams a déclaré que les conseils de l’Église “sont de plus en plus utilisés dans les tribunaux pour marteler les chrétiens qui croient ce que la Bible enseigne – que chacun de nous est fait homme ou femme, de valeur égale mais objectivement différente”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“L’échec de l’Église d’Angleterre à parler avec sincérité et compassion sur ce point blesse les chrétiens et ne protège pas d’innombrables enfants”, a déclaré Williams.