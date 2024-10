Le ministère américain de l’Éducation annonce la réussite du premier test bêta pour la FAFSA 2025-26

Cet article a été initialement publié dans ÉducationNC.

Le ministère américain de l’Éducation (DOE) a annoncé mardi 15 octobre le lancement de la deuxième étape de tests (bêta 2) pour l’application gratuite 2025-2026 d’aide fédérale aux étudiants (FAFSA) – qui est Le lancement est prévu pour tous les étudiants et familles d’ici le 1er décembre.

Cette annonce fait suite à deux semaines de la première série de tests (bêta 1), au cours desquelles « le ministère n’a découvert aucun bug critique », selon un communiqué de presse.

Au cours de la version bêta 1, qui a débuté le 1er octobre, plus de 650 étudiants ont soumis avec succès leurs candidatures, a indiqué le DOE, et des dizaines de corrections d’étudiants ont été effectuées avec succès. Près de 600 établissements d’enseignement supérieur ont également reçu 6 266 dossiers d’informations institutionnels sur les étudiants (ISIR) générés par ces applications.

Recevez des histoires comme celles-ci directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous à la newsletter du 74

Jeremy Singer, conseiller exécutif de la FAFSA, a déclaré que l’objectif initial du département était de soumettre et de traiter les formulaires de 100 étudiants pendant la version bêta 1.

« Au lieu de cela, nous avons eu plus de six fois ce nombre d’étudiants et nous avons pu voir les formulaires passer de la soumission au traitement – et même aux corrections – sans aucun problème majeur », a déclaré Singer. «Nous avons énormément appris en observant les étudiants, les familles et les organisations communautaires interagir avec le formulaire FAFSA en temps réel, et nous sommes sur la bonne voie pour un lancement complet au plus tard le 1er décembre.»

La version bêta 2 a été lancée mardi, ont déclaré des responsables du DOE lors d’un point de presse. Cette deuxième série de tests comprend 16 organisations qui travailleront ensemble pour recruter des milliers d’étudiants issus de divers milieux financiers, géographiques, familiaux et éducatifs, a indiqué le département.

La bêta 2 inclura également les étudiants qui reviennent pour la première fois pendant la période de test. Avant le lancement le 1er décembre pour tous les étudiants, les responsables du DOE ont déclaré qu’il y aurait également une troisième et une quatrième série de tests. La bêta 3 devrait être lancée début novembre.

Les tests bêta du FAFSA 2025-2026 font suite au lancement difficile du « Better FAFSA » plus tôt cette annéequi a connu de nombreux problèmes et retards et a causé du stress aux étudiants et aux familles cherchant de l’aide pour payer leurs études universitaires.

Si de nombreux étudiants ont connu des retards, les étudiants issus de familles mixtes, ou ceux dont les parents n’ont pas de numéro de sécurité sociale, ont été particulièrement touché par les problèmes.

Mardi, des responsables du DOE ont déclaré à la presse que « de nombreux » étudiants à statut mixte avaient soumis avec succès leur candidature lors de la bêta 1.

« Tout au long des tests approfondis de la version bêta 1, le ministère a rencontré des opportunités d’améliorer la convivialité du formulaire FAFSA, ce qui était attendu étant donné que le ministère a donné la priorité à la stabilité de l’application », indique le communiqué de presse du DOE. « L’amélioration de la convivialité continuera d’être une priorité du ministère après le lancement complet du formulaire FAFSA au plus tard le 1er décembre. »

Pour les tests bêta 1, le personnel du DOE a assisté aux événements FAFSA 2025-2026 du 1er au 3 octobre dans six villes du pays : Birmingham, Alabama ; Santa Barbara, Californie ; Atlanta, Géorgie ; Fort Lauderdale, Floride ; Dallas, Texas ; et Alexandria, Virginie.

Le département s’attend à ce que davantage de participants à ces événements continuent de soumettre le formulaire FAFSA, ainsi que des étudiants ciblés lors de la version bêta 2.

Le Bennett College, l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill et l’Université de Caroline du Nord à Wilmington participent aux prochaines étapes de test.

« Au nom du ministère de l’Éducation, je tiens à remercier chaleureusement tous les étudiants, membres de leur famille, conseillers, experts en aide financière et autres personnes participant au processus de test », a déclaré le sous-secrétaire américain à l’Éducation, James Kvaal. « Leurs efforts nous aident à préparer la FAFSA pour tout le monde. »

Vous pouvez en savoir plus sur les résultats de la bêta 1, ainsi que sur les tests à venir, sur le site Internet du département.

Ressources FAFSA

Ce article apparu pour la première fois sur ÉducationNC et est republié ici sous une licence Creative Commons.