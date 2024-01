Le ministère américain de la Justice se joint au procès antitrust contestant les règles de transfert de la NCAA

Le ministère américain de la Justice jeudi a rejoint un procès multi-États contestant les règles d’éligibilité aux transferts de la NCAAen particulier en ce qui concerne les transferts multiples devant s’absenter pendant un an en résidence avant de revenir à la compétition.

Le procès initial, déposé devant le tribunal de district américain du district nord de Virginie occidentale en décembre, a été intenté par les procureurs généraux de sept États et dirigé par l’Ohio. Il a fait valoir que la règle de transfert multiple de la NCAA constituait une contrainte illégale sur les athlètes universitaires en vertu de la Sherman Antitrust Act en entravant la capacité des athlètes à vendre leur nom, leur image et leur ressemblance (NIL) et à contrôler leur éducation. Outre le DOJ, les procureurs généraux du Minnesota, du Mississippi, de la Virginie et du district de Columbia se sont également joints jeudi.

“Le nombre fait la force”, a déclaré le procureur général de l’Ohio, Dave Yost, dans un communiqué. « Cette affaire n’aurait jamais eu lieu si de nombreux joueurs n’avaient pas été mis à l’écart par les règles arbitraires et injustes de la NCAA. Nous luttons pour une meilleure concurrence et un changement à long terme.

La poursuite a initialement obtenu une ordonnance d’interdiction temporaire qui accordait une éligibilité immédiate en décembre à tous les athlètes universitaires de la NCAA qui n’étaient pas en mesure de jouer en raison de l’exigence d’une année de résidence en transfert multiple. Cette décision a conduit à un accord de jonction préliminaire entre la NCAA, les plaignants et le tribunal qui a accordé une éligibilité immédiate aux athlètes tout au long du calendrier académique 2023-2024, ainsi qu’à tous les athlètes de l’automne 2024-2025 qui deviennent des transferts multiples avant la fin de le calendrier 2023-24. Par exemple, si un joueur transféré à plusieurs reprises dans le football devait être transféré dans une nouvelle école avant la fin de l’année scolaire 2023-24, il serait immédiatement éligible pour concourir dans la nouvelle école pour la saison de football 2024.

Les ajouts du DOJ et de quatre nouveaux procureurs généraux indiquent que le procès continue de faire pression pour un changement permanent des règles de la NCAA, ou une directive judiciaire qui remplacerait la règle de la NCAA. En janvier 2021, le DOJ a envoyé une note à la NCAA, alors sous la direction de l’ancien président Mark Emmert, faisant part de ses inquiétudes concernant les règles d’éligibilité de la NCAA et les politiques NIL. Malgré les récents changements apportés par la NCAA, notamment l’autorisation de gains NIL et l’instauration d’un transfert unique et sans pénalité, l’implication continue du DOJ suggère que l’organisation n’est pas allée assez loin.

Ce procès est l’un des nombreux procès auxquels la NCAA est actuellement confrontée sur plusieurs fronts, et il a été déposé le même mois que le président actuel, Charlie Baker, a lancé une proposition de subdivision de la Division I qui permettrait aux écoles d’indemniser directement leurs athlètes. Tout cela fait partie de la quête continue de la NCAA pour obtenir une exemption antitrust du Congrès. Ce sujet a été indirectement évoqué jeudi lors de la 11e audience du Congrès sur le NIL à Washington DC.

“Je pense qu’en fin de compte, nous aurons besoin d’un certain soutien fédéral, même s’il s’agit d’une protection limitée”, a déclaré Baker lors de l’audience. « Parce que sinon, l’une des choses que j’ai apprises au cours de mon bref mandat ici, c’est que si un membre n’aime pas la règle adoptée par les membres, c’est comme une affaire fédérale le lendemain. Les gens commencent à dépenser de l’argent pour payer des avocats et je ne vois pas vraiment en quoi cela profite à qui que ce soit.»

(Photo : Kevin C. Cox / Getty Images)