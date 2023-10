L’agence a préconisé une « modernisation » des normes d’embauche, invoquant les difficultés à recruter et à conserver les employés.

Le ministère américain de la Justice a exhorté les forces de police à envisager d’embaucher des personnes ayant un casier judiciaire, des antécédents de consommation de drogue et d’autres facteurs auparavant disqualifiants dans une série de recommandations de recrutement publiées mardi. Le document a été compilé par le Bureau d’assistance judiciaire et le Bureau des services de police axés sur la communauté du ministère de la Justice, avec la contribution de dizaines de dirigeants communautaires et policiers plus tôt cette année.

Expliquant que les forces de l’ordre ont du mal à trouver et à retenir de nouvelles recrues qui répondent aux normes professionnelles existantes, le document suggère aux services de police de reconsidérer le rejet catégorique des candidats avec «infractions pénales mineures et isolées, en particulier lorsque les infractions ont été commises il y a longtemps.»

Des condamnations moindres sont probablement le résultat de «décisions mineures et peu judicieuses » prises avant que le cerveau d’un candidat soit complètement mature et capable de comprendre pleinement les conséquences de ces décisions, ont soutenu les experts policiers, insistant sur le fait que les recruteurs devraient toujours autoriser les candidats « place à la rédemption.»

De plus, les tatouages ​​visibles et autres «toilettage« Les problèmes ne devraient pas empêcher un individu de rejoindre la force, tant qu’ils n’indiquent pas de sectarisme, a expliqué le panel. Le manque de réussite scolaire ne devrait pas non plus être une pierre d’achoppement : les recruteurs pourraient envisager de supprimer complètement les examens écrits, et les antécédents financiers ou de crédit d’un candidat devraient également être minimisés, ont-ils soutenu. Même les normes de condition physique devraient être assouplies, car les candidats peuvent se mettre en forme au travail, ont-ils ajouté.

En effet, les seuls facteurs qui devraient disqualifier un candidat pour devenir policier sont l’extrémisme, les préjugés ou le sectarisme (exprimés ou apparents dans les tatouages, les bijoux ou les vêtements), des antécédents de violence ou «sérieux« crime », ou «sérieux » L’abus d’alcool ou de drogues, ont convenu les panélistes, laissant aux recruteurs individuels le soin de définir « sérieux.»

Le panel a souligné que leurs suggestions n’impliquaient pas tant un abaissement des normes d’embauche que «permettre l’évolution des normes pour les aligner sur les réalités du maintien de l’ordre au 21e siècle.»

Alors que les panélistes ont blâmé un «marché du travail tendu» pour des difficultés de recrutement, ils ont également reconnu que «frustrations» avec des policiers et «inquiétudes concernant la sécurité des agents» empêchaient les gens de postuler. Black Lives Matter et le «rembourser la policeLe mouvement qu’il a engendré a non seulement accru le ressentiment du public à l’égard de la profession, mais a également contribué à alimenter une hausse des démissions parmi les officiers en poste. Le Police Executive Research Forum a révélé en janvier que 50 % d’officiers de plus ont démissionné en 2022 qu’en 2019, tandis que le nombre total d’officiers assermentés employés aux États-Unis a diminué de 5 % depuis 2019.

Certains États, dont la Californie, l’Illinois et le Colorado, sont tellement désespérés de repeupler leurs forces de police qu’ils ont invité les immigrants illégaux à les rejoindre, une décision que beaucoup ont condamnée pour avoir permis à des individus non contrôlés et ayant enfreint la loi d’entrer aux États-Unis pour exercer le pouvoir. – et des armes – contre des citoyens respectueux de la loi.