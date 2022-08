Le ministère américain de la Justice publie un affidavit sur le raid immobilier de Trump

Le ministère de la Justice a publié vendredi un document partiellement noirci expliquant la justification d’une perquisition du FBI dans le domaine de l’ancien président Donald Trump en Floride au début du mois, lorsque des agents ont supprimé des dossiers gouvernementaux top secrets et d’autres documents classifiés.

Le document, même sous sa forme expurgée, est susceptible d’offrir au moins quelques nouveaux détails sur une enquête criminelle en cours qui a entraîné un nouveau péril juridique pour Trump au moment même où il jette les bases d’une autre élection présidentielle.

Bien que les responsables du ministère de la Justice aient dû supprimer des détails sensibles sur les témoins, ainsi que sur la portée et la direction de l’enquête, l’affidavit pourrait offrir la description la plus complète à ce jour des événements qui ont conduit à la perquisition du 8 août à Mar-a-Lago.

Le document publié est la forme expurgée d’un affidavit, ou d’une déclaration sous serment, que le FBI a soumis à un juge afin qu’il puisse obtenir un mandat pour perquisitionner la propriété de Trump. Les affidavits contiennent généralement des informations vitales sur une enquête, les agents expliquant à un juge la justification de la raison pour laquelle ils veulent fouiller une propriété particulière et pourquoi ils pensent qu’ils sont susceptibles d’y trouver des preuves d’un crime potentiel. Mais les affidavits restent régulièrement scellés pendant les enquêtes en cours, ce qui rend la décision du juge d’en révéler des parties d’autant plus frappante.

Dans une reconnaissance de l’intérêt public extraordinaire pour l’enquête, le juge magistrat américain Bruce Reinhart a ordonné jeudi au département d’ici vendredi de rendre publique une version expurgée de l’affidavit. La directive est intervenue quelques heures après que les responsables de l’application des lois fédérales ont soumis sous scellés les parties de l’affidavit qu’ils souhaitent garder secrètes au fur et à mesure que leur enquête progresse.

Les expurgations proposées par le ministère de la Justice sont susceptibles d’être importantes compte tenu de la sensibilité de l’enquête, ce qui réduit la probabilité que le document offre un aperçu complet de la base de la recherche sans précédent ou des informations importantes sur la direction de l’enquête. Pourtant, même un affidavit expurgé peut contenir au moins quelques nouvelles révélations sur l’enquête, et est susceptible d’aider à expliquer pourquoi les agents fédéraux qui avaient essayé pendant des mois de récupérer des dossiers gouvernementaux sensibles de Mar-a-Lago se sont finalement sentis obligés d’obtenir un mandat de perquisition.

Des documents déjà rendus publics montrent que le FBI a récupéré de la propriété 11 ensembles de documents classifiés, y compris des informations marquées au niveau top secret. Ils montrent également que des agents fédéraux enquêtent sur des violations potentielles de trois lois fédérales différentes, dont une qui régit la collecte, la transmission ou la perte d’informations de défense en vertu de la loi sur l’espionnage. Les autres lois traitent de la dissimulation, de la mutilation ou de la suppression de documents et de la destruction, de l’altération ou de la falsification de documents dans les enquêtes fédérales.

Il est possible que l’affidavit, en particulier dans sa forme non expurgée, puisse faire la lumière sur des questions clés sans réponse, y compris pourquoi des documents présidentiels sensibles – des documents classifiés, parmi eux – ont été transportés à Mar-a-Lago après que Trump a quitté la Maison Blanche et pourquoi Trump et ses représentants n’ont pas fourni la totalité de la tranche de matériel à la National Archives and Records Administration malgré des instances répétées.

Il pourrait également offrir des détails supplémentaires sur les allers-retours entre Trump et le FBI, y compris une assignation à comparaître pour des documents qui a été délivrée au printemps dernier, ainsi qu’une visite en juin de responsables du FBI et du ministère de la Justice pour évaluer comment les matériaux étaient stockés. .

Le ministère de la Justice avait précédemment contesté les arguments des médias pour rendre publique toute partie de l’affidavit, affirmant que la divulgation pourrait contenir des informations privées sur les témoins et sur les tactiques d’enquête. Mais Reinhart, reconnaissant l’intérêt public extraordinaire pour l’enquête, a déclaré la semaine dernière qu’il n’était pas enclin à garder l’intégralité du document scellé et a dit aux responsables fédéraux de lui soumettre en privé les expurgations qu’il souhaitait faire.

Dans son ordonnance jeudi, Reinhart a déclaré que le département avait présenté des arguments convaincants pour laisser de larges pans scellés du document qui, s’ils étaient divulgués, révéleraient des informations du grand jury; l’identité des témoins et des « parties non accusées » ; et des détails sur « la stratégie, l’orientation, la portée, les sources et les méthodes » de l’enquête.

Mais il a également déclaré qu’il était satisfait “que le gouvernement se soit acquitté de sa charge de montrer que ses expurgations proposées sont étroitement adaptées pour servir l’intérêt légitime du gouvernement dans l’intégrité de l’enquête en cours et constituent l’alternative la moins onéreuse pour sceller l’intégralité de l’affidavit”.

