Le ministère américain de la Justice poursuit Walmart Inc., accusant la société d’avoir contribué à alimenter la crise des opioïdes via ses pharmacies et ignorant les avertissements concernant leurs pratiques.

Selon la plainte déposée devant le tribunal de district américain du Delaware, Walmart a distribué de manière irresponsable des analgésiques hautement addictifs par l’intermédiaire de ses différentes pharmacies en magasin.

Le procès a également accusé la société de mettre «D’énormes quantités de pression» sur les pharmaciens pour remplir un volume élevé d’ordonnances «Tout en leur refusant le pouvoir de refuser catégoriquement de remplir les ordonnances émises par des prescripteurs dont les pharmaciens savaient qu’ils délivraient continuellement des ordonnances invalides.

Walmart exploite plus de 5000 pharmacies aux États-Unis.

La poursuite du ministère de la Justice est la dernière initiative dans une bataille en cours avec Walmart, car le détaillant a déposé sa propre plainte en octobre pour demander à un juge de déclarer que le gouvernement n’a aucune base légale pour leur demander des sanctions financières sur la base d’enquêtes alléguant des prescriptions douteuses. remplie, affirmant que la responsabilité n’incombe pas à eux mais aux organismes de réglementation gouvernementaux.

Aussi sur rt.com Porte d’entrée vers la sobriété? Le cannabis pourrait réduire la consommation de fentanyl et le risque de surdose, selon une nouvelle étude

Dans leur poursuite, Walmart a affirmé que le ministère de la Justice avait identifié des centaines de médecins dans une enquête lancée en 2016 qui avaient écrit des ordonnances douteuses remplies par des pharmaciens de Walmart, mais beaucoup de ces médecins ont toujours des enregistrements actifs.

«En d’autres termes, les accusés veulent blâmer Walmart de continuer à exécuter des ordonnances prétendument mauvaises rédigées par des médecins que la DEA et les régulateurs de l’État ont permis d’écrire ces ordonnances en premier lieu et de continuer à se tenir debout aujourd’hui». dit la société.

Le procès affirme également que le ministère de la Justice veut imposer «Conditions impraticables» sur les pharmaciens et les pharmacies « Ne figure dans aucune loi. »

Les surdoses d’opioïdes ont atteint un niveau record en 2019 avec environ 50000 morts. Les Centers for Disease Control and Prevention ont également signalé cette semaine que les taux de surdoses et de toxicomanie étaient à la hausse cette année, en partie à cause de la pandémie de Covid-19.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!