Le ministère américain de la Justice poursuit SpaceX pour pratiques d’embauche discriminatoires

Le ministère américain de la Justice a poursuivi jeudi la société de fusées et de satellites SpaceX, propriété d’Elon Musk, pour avoir prétendument discriminé les demandeurs d’asile et les réfugiés lors de l’embauche.

« Le procès allègue que, au moins de septembre 2018 à mai 2022, SpaceX a systématiquement découragé les demandeurs d’asile et les réfugiés de postuler et a refusé de les embaucher ou de les considérer, en raison de leur statut de citoyenneté, en violation de la loi sur l’immigration et la nationalité », a déclaré le ministère de la Justice. a déclaré dans un communiqué.

Dans des offres d’emploi et des déclarations publiques sur plusieurs années, SpaceX a affirmé à tort qu’en vertu des réglementations fédérales connues sous le nom de lois sur le contrôle des exportations, SpaceX ne pouvait embaucher que des citoyens américains et des résidents permanents légaux, parfois appelés « titulaires de la carte verte », a déclaré le ministère de la Justice.

Le ministère de la Justice a également cité les publications en ligne du propriétaire milliardaire de l’entreprise, Musk, comme exemple de « déclarations publiques discriminatoires ».

Le procès citait un message publié en juin 2020 sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, par Musk à ses 36 millions d’abonnés de l’époque, qui disait : « La loi américaine exige au moins une carte verte pour être embauché chez SpaceX, car les fusées sont une technologie d’armement avancée. »

SpaceX n’a ​​pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur le procès.

Les États-Unis demandent des changements de politique et des arriérés de salaires

« Notre enquête a révélé que SpaceX n’a ​​pas pris en considération ou embauché équitablement des demandeurs d’asile et des réfugiés en raison de leur statut de citoyenneté et a imposé ce qui équivalait à une interdiction de leur embauche quelle que soit leur qualification, en violation de la loi fédérale », a déclaré la procureure générale adjointe des États-Unis, Kristen Clarke. la division des droits civiques du ministère de la Justice.

Clarke a également déclaré que les recruteurs et les hauts responsables de SpaceX « décourageaient activement » les demandeurs d’asile et les réfugiés de rechercher des opportunités de travail dans l’entreprise.

Les États-Unis demandent une considération équitable et des arriérés de salaire pour les demandeurs d’asile et les réfugiés qui ont été dissuadés ou se sont vu refuser un emploi chez SpaceX en raison de discrimination présumée, a déclaré le ministère de la Justice.

Le procès vise également des sanctions civiles d’un montant à déterminer par le tribunal et des changements de politique pour garantir que SpaceX se conforme au mandat fédéral de non-discrimination à l’avenir.