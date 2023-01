Le ministère américain de la justice poursuit Google pour domination de la publicité numérique

Le ministère de la Justice et huit États ont déposé mardi une plainte antitrust contre Google, cherchant à briser son prétendu monopole sur l’ensemble de l’écosystème de la publicité en ligne en tant que fardeau blessant pour les annonceurs, les consommateurs et même le gouvernement américain.

Le gouvernement a allégué dans la plainte que Google cherchait à “neutraliser ou éliminer” ses rivaux sur le marché de la publicité en ligne par le biais d’acquisitions et à forcer les annonceurs à utiliser ses produits en rendant difficile l’utilisation des offres des concurrents. Cela fait partie d’une nouvelle poussée, bien que lente et hésitante, des États-Unis pour freiner les grandes entreprises technologiques qui ont connu une croissance largement débridée au cours de la dernière décennie et demie.

« Les monopoles menacent les marchés libres et équitables sur lesquels repose notre économie. Ils étouffent l’innovation, nuisent aux producteurs et aux travailleurs et augmentent les coûts pour les consommateurs », a déclaré mardi le procureur général Merrick Garland lors d’une conférence de presse.

Pendant 15 ans, a déclaré Garland, Google a « poursuivi une ligne de conduite anticoncurrentielle » qui a bloqué la montée des technologies concurrentes et manipulé les mécanismes des enchères publicitaires en ligne pour forcer les annonceurs et les éditeurs à utiliser ses outils. Ce faisant, a-t-il ajouté, Google “s’est engagé dans une conduite d’exclusion” qui a “gravement affaibli”, sinon détruit, la concurrence dans l’industrie des technologies publicitaires.

La poursuite, la dernière action en justice intentée par le gouvernement contre Google, accuse l’entreprise de monopoliser illégalement la manière dont les publicités sont diffusées en ligne en excluant des concurrents. Le gestionnaire de publicités de Google permet aux grands éditeurs qui ont des ventes directes importantes de gérer leurs publicités. L’échange d’annonces, quant à lui, est un marché en temps réel pour acheter et vendre des annonces graphiques en ligne.

Garland a déclaré que Google contrôle la technologie utilisée par la plupart des principaux éditeurs de sites Web pour proposer des espaces publicitaires à vendre, ainsi que le plus grand échange d’annonces qui associe les éditeurs et les annonceurs lorsque l’espace publicitaire est vendu. Le résultat, a-t-il ajouté, est que “les créateurs de sites Web gagnent moins et les annonceurs paient plus”.

Le procès, déposé devant le tribunal fédéral d’Alexandria, en Virginie, exige que Google se départisse des activités de contrôle des outils techniques qui gèrent l’achat, la vente et la mise aux enchères de la publicité numérique, en restant avec la recherche – son cœur de métier – et d’autres produits et services, y compris YouTube, Gmail et les services cloud.

Alphabet Inc., la société mère de Google, a déclaré dans un communiqué que la poursuite “se double d’un argument erroné qui ralentirait l’innovation, augmenterait les frais de publicité et rendrait plus difficile la croissance de milliers de petites entreprises et d’éditeurs”. Les publicités numériques représentent actuellement environ 80 % des revenus de Google et soutiennent dans l’ensemble ses autres activités moins lucratives.

Le procès de mardi intervient alors que le gouvernement américain cherche de plus en plus à freiner la domination de Big Tech, bien qu’une telle action en justice puisse prendre des années et que le Congrès n’ait adopté aucune législation récente visant à limiter l’influence des plus grands acteurs de l’industrie technologique.

L’Union européenne a été plus active. Il a lancé une enquête antitrust sur la domination de la publicité numérique de Google en 2021. Les régulateurs britanniques et européens examinent également si un accord sur les services de publicité display en ligne entre Google et Meta a enfreint les règles de concurrence loyale.

Un groupe de commerce de services Internet qui inclut Google en tant que membre a décrit le procès et ses «remèdes structurels radicaux» comme injustifiés.

Matt Schruers, président de la Computer & Communications Industry Association, a déclaré que la concurrence pour la publicité est féroce et que “l’affirmation des gouvernements selon laquelle les publicités numériques ne sont pas en concurrence avec la publicité imprimée, diffusée et extérieure défie la raison”.

Dina Srinivasan, boursière de l’Université de Yale et experte en adtech, a déclaré que le procès est “énorme” car il aligne l’ensemble de la nation – les gouvernements des États et le gouvernement fédéral – dans une offensive juridique bipartite contre Google. En décembre 2020, 35 États et le district de Colombie ont poursuivi Google pour exactement les mêmes problèmes.

Le marché actuel de la publicité en ligne, a déclaré Srinivasan, “est cassé et totalement inefficace”. Le fait que les intermédiaires obtiennent 30% à 50% de la part de chaque commerce publicitaire est “une inefficacité insensée à avoir intégré l’économie américaine”. Elle l’a qualifié de “taxe massive sur l’Internet gratuit et les consommateurs en général”. Cela affecte directement la viabilité d’une presse libre ».

Comme pour de nombreux marchés techniques très complexes, il a fallu du temps aux régulateurs et décideurs fédéraux et étatiques pour rattraper et comprendre le marché de la publicité en ligne. Srinivasan a noté qu’il a fallu une décennie avant qu’ils ne prennent conscience des dangers du trading à grande vitesse sur les marchés financiers et commencent à adopter des mesures pour le décourager.

Cette poursuite vise à appliquer au marché de la publicité numérique les mêmes règles qui s’appliquent aux marchés financiers, a-t-elle déclaré. Les courtiers, banques et autres sociétés qui ont parfois des intérêts concurrents ne sont pas autorisés à détenir la Bourse de New York.

Google détenait près de 29 % du marché américain de la publicité numérique, ce qui inclut toutes les publicités que les gens voient sur les ordinateurs. téléphones, tablettes et autres appareils connectés à Internet – en 2022, selon le cabinet de recherche Insider Intelligence. La société mère de Facebook Meta est deuxième, avec près de 20 % du marché. Amazon est un tiers lointain, mais en pleine croissance.

Mais ce n’est pas la préoccupation du procès. Il se concentre sur les mécanismes techniques du marché que Google contrôle, y compris le serveur publicitaire qu’il a développé en s’appuyant sur l’achat en 2008 de DoubleClick, qui domine le marché. Selon le DOJ, Google détient plus de 90 % de l’activité qui diffuse des annonces sur les sites Web et contrôle plus de 80 % de l’activité “acheteur” où les annonceurs se font concurrence pour placer des annonces.

Google, selon le procès, a au cours des 15 dernières années “a utilisé des acquisitions et un pouvoir de marché sur des marchés de technologies publicitaires adjacents pour étouffer la montée de rivaux, renforcer son contrôle sur la manière et les moyens par lesquels les transactions de publicité numérique se produisent et empêcher les éditeurs et annonceurs de travailler efficacement avec les concurrents de Google.

Il s’agit de la dernière action en justice intentée contre Google par le ministère de la Justice ou les gouvernements locaux. En octobre 2020, par exemple, l’administration Trump et 11 procureurs généraux des États ont poursuivi Google pour violation des lois antitrust, alléguant des pratiques anticoncurrentielles sur les marchés de la recherche et de la publicité de recherche.

Interrogé sur la raison pour laquelle le ministère de la Justice intenterait une action alors qu’une plainte similaire a déjà été déposée par les États, le procureur général adjoint Jonathan Kanter, le plus haut responsable antitrust du ministère, a déclaré: “Nous avons mené notre propre enquête, et cette enquête s’est déroulée sur de nombreuses années.”

Les États participant à la poursuite de mardi comprennent la Californie, la Virginie, le Connecticut, le Colorado, le New Jersey, New York, le Rhode Island et le Tennessee.

Barbara Ortutay, Eric Tucker et Frank Bajak, Associated Press

