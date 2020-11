Le ministère américain de la Justice modifie les règles d’exécution fédérales pour autoriser la mort par pendaison, chaise électrique, chambre à gaz et escouade de tir

Le ministère américain de la Justice a élargi les règles régissant les exécutions pour permettre une plus grande rage de méthodes, y compris les pelotons d’exécution et l’électrocution, car cinq détenus fédéraux risquent la peine de mort avant le jour de l’inauguration.

La règle modifiée a été inscrite au Federal Register vendredi, permettant au gouvernement “Une plus grande flexibilité” exécuter la peine capitale par n’importe quelle méthode «Prescrit par la loi de l’État dans lequel [a] peine a été imposée. Bien que l’injection létale reste le moyen d’exécution le plus courant – et auparavant le seul autorisé par la réglementation fédérale – la nouvelle règle permettra aux États qui autorisent des méthodes alternatives, y compris la mort par électrocution, l’azote gazeux, la pendaison ou le peloton d’exécution.

Le changement de règle proposé a été initialement présenté en août – le DOJ n’acceptant les commentaires du public que pendant 30 jours, la moitié de la période généralement allouée – et a passé un examen de la Maison Blanche plus tôt ce mois-ci, selon ProPublica, qui était le premier à faire rapport sur la modification régulation.

Alors que cinq prisonniers fédéraux doivent actuellement être exécutés avant que le président Donald Trump ne quitte ses fonctions à la fin du mois de janvier, le changement de règle ne devrait pas affecter leur cas, car chacun est déjà prêt à recevoir une injection létale.

Avant l’arrivée au pouvoir de Trump, la dernière exécution fédérale a eu lieu en 2003 – celle de Louis Jones, reconnu coupable de meurtre et d’enlèvement – mais l’administration actuelle a relancé la coutume. Le gouvernement a autorisé la peine capitale pour 13 détenus jusqu’à présent en 2020, y compris les cinq toujours en détention, tous approuvés au cours des six derniers mois. Bien que les gouvernements des États condamnent régulièrement les détenus à mort chaque année, les exécutions ont été beaucoup plus rares au niveau fédéral, avec un total de 45 seulement depuis 1927, selon le Bureau of Prisons.

Le président élu présomptif Joe Biden a promis de mettre fin à la peine capitale pour les crimes fédéraux, affirmant que son administration n’approuverait aucune exécution, ce qui signifie que le changement de règlement de vendredi ne sera peut-être jamais mis en pratique. Cette position reflète les appels croissants de collègues démocrates à abolir complètement la peine de mort, arguant que cette pratique est cruelle et archaïque.

