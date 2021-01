Le ministère américain de la Défense, dirigé par le président américain sortant Donald Trump, a ajouté neuf entreprises chinoises à une liste noire d’entreprises qui travailleraient avec l’armée chinoise. Le fabricant de smartphones Xiaomi fait également partie de la liste de neuf entreprises qui seraient des «entreprises militaires chinoises communistes», opérant directement ou indirectement aux États-Unis. L’interdiction des neuf entreprises chinoises, y compris Xiaomi, est conforme à l’exigence légale de la section 1237 de la loi sur l’autorisation de la défense nationale de 1999 aux États-Unis. Vendredi, les actions de Xiaomi ont ouvert 10,6% de moins à la bourse de Hong Kong.

Le ministère de la Défense a annoncé sa liste jeudi. On ne sait pas comment Xiaomi entre dans la catégorie des «entreprises militaires chinoises communistes, car l’entreprise s’est principalement attachée à fabriquer des produits de consommation. avec les lois et réglementations pertinentes des juridictions dans lesquelles elle exerce ses activités. « Xiaomi réitère qu’elle fournit des produits et services à usage civil et commercial. La Société confirme qu’elle n’est pas détenue, contrôlée ou affiliée à l’armée chinoise et qu’elle n’est pas une «société militaire communiste chinoise» définie dans la NDAA. La Société prendra les mesures appropriées pour protéger les intérêts de la Société et de ses actionnaires. «

Le porte-parole de Xiaomi a également déclaré que la société examinait les conséquences potentielles de cette situation afin de mieux comprendre son impact sur le groupe et ferait d’autres annonces le cas échéant. Il est peu probable que l’ajout à cette liste noire américaine affecte les opérations de Xiaomi en Inde ou impacte la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise.

Selon Reuters, les investisseurs américains devront se départir de leurs participations dans chacune des entreprises de la liste noire d’ici le 11 novembre 2021. Cela est dû à un décret signé par le président Donald Trump en novembre 2020, interdisant aux Américains d’investir dans toute entreprise ajoutée. à la liste du ministère de la Défense. Les entreprises précédemment placées sur cette liste noire comprennent le fabricant de smartphones Huawei et le fabricant de puces SMIC.

On ne sait pas ce que cela signifie pour l’avenir de Xiaomi, car il ne s’agit pas d’une interdiction totale du commerce. Cependant, il est possible que l’entreprise reçoive un montant important d’investissements d’entreprises américaines. Par exemple, Qualcomm avait investi publiquement dans Xiaomi et, par conséquent, la société devra céder ses participations d’ici le 11 novembre. Heureusement pour Xiaomi, cette évolution n’affecte pas la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise.