Le ministère américain de la Justice étudie l’accord du PGA Tour avec les bailleurs de fonds saoudiens de LIV: rapports

Le ministère américain de la Justice a commencé à examiner un accord entre le PGA Tour et les bailleurs de fonds saoudiens de LIV Golf pour déterminer s’il viole les lois antitrust fédérales, a déclaré à l’Associated Press une personne proche du dossier.

L’enquête en est à ses débuts et il n’est pas encore clair si le ministère de la Justice prendra des mesures d’exécution, a déclaré la personne. La personne n’était pas autorisée à discuter publiquement des détails de l’enquête et a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat.

Le Wall Street Journal a d’abord rapporté l’histoire. Le PGA Tour n’a pas immédiatement commenté.

Le PGA Tour, la tournée européenne et le fonds national de richesse d’Arabie saoudite se sont réunis dans un partenariat qui a été négocié de manière si privée pendant deux mois qu’aucun des joueurs et certains membres du conseil d’administration n’étaient au courant.

Le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, avait critiqué LIV Golf depuis que le circuit rival avait commencé à braconner certains des plus grands noms du golf avec des primes de signature de 100 millions de dollars américains ou plus, de l’argent fourni par le Fonds d’investissement public.

Le PGA Tour a suspendu les joueurs qui ont fait défection vers LIV, tels que Phil Mickelson, ce qui a conduit 11 joueurs et finalement LIV à déposer une plainte antitrust contre le PGA Tour en août dernier. Le PGA Tour a alors déposé une contre-poursuite, et l’affaire ne devait pas être jugée avant au moins 2024.

Une partie de l’accord consiste à abandonner tous les litiges.

REGARDER | Une fusion surprise met fin à la querelle de golf :

La querelle de golf se termine alors que le PGA Tour, LIV Golf annonce une fusion surprise Le monde du golf est à nouveau bouleversé alors que le PGA Tour et son homologue européen, le DP World Tour, ont annoncé leur intention de fusionner avec leur rival, LIV Golf – le parvenu soutenu par l’Arabie saoudite qui a braconné les meilleurs joueurs comme Phil Mickelson et Greg Norman avec la promesse de chèques de paie massifs.

Le ministère de la Justice se penchait déjà sur les questions antitrust depuis l’été dernier.

Monahan a décrit l’accord annoncé le 6 juin comme un « cadre » avec de nombreux détails encore à déterminer.

L’accord prévoyait que le PGA Tour, la tournée européenne et le PIF regrouperaient les activités commerciales et les droits dans une société distincte à but lucratif. Le PGA Tour continuerait à fonctionner avec son statut d’exonération fiscale 501-c-6.

Dans une lettre adressée à divers législateurs envoyée la semaine dernière, Monahan a déclaré qu’il serait le PDG de la nouvelle entité commerciale, qu’il a décrite comme une filiale du PGA Tour.

Yasir Al-Rumayyan, le gouverneur du PIF, en serait le président. Al-Rumayyan, Monahan et deux membres du conseil d’administration du PGA Tour qui ont négocié l’accord – l’avocat new-yorkais Ed Herlihy et le banquier d’investissement Jimmy Dunne III – formeraient le comité exécutif.

« Le PGA Tour détiendra à tout moment la majorité des sièges du conseil d’administration et contrôlera cette nouvelle entité, quelle que soit la taille de l’investissement de PIF », a déclaré Monahan dans la lettre. « Le PIF sera un investisseur minoritaire dans la nouvelle entité commerciale, tandis que le PGA Tour sera l’investisseur majoritaire en actions. Au fond, le PIF investit dans le PGA Tour comme il a investi dans d’autres sociétés basées aux États-Unis. »

Mercredi, les sens. Elizabeth Warren, D-Mass., et Ron Wyden, D-Ore., ont demandé à la division antitrust du ministère de la Justice d’examiner l’accord.

« De manière significative, l’accord semble avoir un impact négatif substantiel sur la concurrence, violant plusieurs dispositions de la loi antitrust américaine, que l’accord soit structuré comme une fusion ou une sorte de coentreprise », ont écrit les sénateurs.