Le ministère américain de la Justice dépose une plainte alléguant que Google est anticoncurrentiel

Le ministère de la Justice et plusieurs États ont poursuivi Google mardi, alléguant que sa domination dans la publicité numérique nuit à la concurrence.

Le gouvernement allègue que le plan de Google pour affirmer sa position dominante a été de “neutraliser ou d’éliminer” ses rivaux par le biais d’acquisitions et de forcer les annonceurs à utiliser ses produits en rendant difficile l’utilisation des produits des concurrents.

La poursuite antitrust a été déposée devant le tribunal fédéral d’Alexandria, en Virginie. Le procureur général Merrick Garland devait en discuter lors d’une conférence de presse plus tard mardi.

La poursuite du DOJ accuse Google de monopoliser illégalement la façon dont les publicités sont diffusées en ligne en excluant les concurrents. Cela inclut son acquisition en 2008 de DoubleClick, un serveur publicitaire dominant, et le déploiement ultérieur d’une technologie qui verrouille le processus d’enchères en une fraction de seconde pour les annonces diffusées sur les pages Web.

Les représentants d’Alphabet Inc., la société mère de Google, n’ont pas immédiatement répondu à un message pour commentaires.

Dina Srinivasan, boursière de l’Université de Yale et experte en adtech, a déclaré que le procès est “énorme” car il aligne l’ensemble de la nation – les gouvernements des États et le gouvernement fédéral – dans une offensive juridique bipartite contre Google.

Il s’agit de la dernière action en justice intentée contre Google par le ministère de la Justice ou les gouvernements locaux. En octobre 2020, par exemple, l’administration Trump et onze procureurs généraux des États ont poursuivi Google pour violation des lois antitrust, alléguant des pratiques anticoncurrentielles sur les marchés de la recherche et de la publicité de recherche.

Le procès aligne essentiellement l’administration Biden et les nouveaux États sur les 35 États et le district de Colombie qui ont poursuivi Google en décembre 2020 pour exactement les mêmes problèmes.

Les États participant à la poursuite sont la Californie, la Virginie, le Connecticut, le Colorado, le New Jersey, New York, le Rhode Island et le Tennessee.