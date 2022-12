Le ministère allemand des Finances rejette l’appel à résoudre la crise des munitions – médias

Le ministère des Finances a déclaré que le manque de financement n’était pas la cause de la faible disponibilité des munitions

Le ministère fédéral allemand des Finances aurait rejeté un appel urgent de la ministre de la Défense Christine Lambrecht demandant plus d’argent pour faire face à une pénurie massive de munitions dans l’armée du pays.

Dans une lettre vue par l’agence de presse allemande (DPA), le secrétaire d’État aux finances, Steffen Saebisch, a déclaré qu’il semblait y avoir un “une perception différente” quant à la cause de la crise des munitions chez les fabricants de munitions.

La réponse du ministère des Finances intervient après que Lambrecht du SPD aurait écrit à son partenaire de coalition, le ministre fédéral des Finances Christian Lindner du FDP, demandant plus de fonds.

Alors que Lambrecht a blâmé un manque de financement pour le manque de munitions et a demandé plus d’argent “immédiatement en quantité importante”, Saebisch a déclaré que les représentants de l’industrie pensaient que la faible disponibilité de l’équipement et des munitions n’était “pas due à un manque de fonds budgétaires”, mais à la décision du ministère de la Défense. processus de commande « compliqués, parfois non transparents et incohérents ».

Le ministère des Finances s’est toutefois engagé à soutenir le ministère de la Défense dans « améliorer leurs processus de planification.

D’une part, Saebisch a recommandé à Lambrecht d’engager des pourparlers avec l’industrie de l’armement et d’avoir un “échange d’informations suffisamment concret” avec les fabricants, ainsi que “un suivi réaliste et continu” des besoins de financement.

Le mois dernier, la commissaire du Bundestag pour les forces armées, Eva Hoegl, a averti que l’armée du pays faisait face à de graves pénuries de munitions et a déclaré qu’il en coûterait 20 milliards d’euros pour reconstituer les stocks.

En octobre, Business Insider a également rapporté que l’armée allemande n’avait de munitions que pour un ou deux jours de combats, citant l’industrie de la défense et des sources parlementaires. Bien que le problème existe depuis des années, le média a déclaré qu’il s’était aggravé lorsque l’Allemagne a commencé à fournir des armes à l’Ukraine, a affirmé le média.

La rupture de la coalition allemande sur les armes survient alors que les transferts d’armes à l’Ukraine ont mis à rude épreuve les stocks de la plupart des pays de l’OTAN. Le New York Times a déclaré cette semaine que les petits pays avaient “épuisé leur potentiel” fournir plus d’armes à Kiev et au moins 20 des 30 membres du bloc ont été “assez exploité.”